體育 即時新聞

小獅群當英雄 讓陳傑憲好好養傷

2025/08/16 05:30

朱迦恩（統一獅提供）朱迦恩（統一獅提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕近期統一獅傷兵滿營，「小獅群」跳出來當英雄，昨24歲的朱迦恩開轟，20歲的林泓弦貢獻2支長打，打下3分打點，最終獅隊就以7：4擊敗台鋼雄鷹拿下4連勝，台鋼苦吞本季最長的4連敗。

獅隊林泓弦敲出關鍵的兩支二壘安打。（統一獅提供）獅隊林泓弦敲出關鍵的兩支二壘安打。（統一獅提供）

林子豪6日因膝傷下二軍，陳傑憲與邱智呈則因右手腕傷勢於10日下二軍，加上已整季報銷的林靖凱，獅隊總教練林岳平昨賽前就表示，期待陣中年輕小將上一軍能縮短適應期，填補主力野手受傷缺陣的戰力空缺。

林泓弦2長打3打點

朱迦恩開轟

此役林泓弦、朱迦恩分別打8、9棒，3局上林泓弦、蘇智傑敲二壘安打先馳得點，5局上朱迦恩率先轟出陽春砲，點燃單局6分猛烈攻勢，林泓弦在兩出局滿壘掃出清壘的二壘安打，打下比個人生涯還多的3分打點，加上二壘守備屢秀美技，首度獲選單場MVP。

獅隊在陳傑憲與邱智呈因傷缺陣期間4戰全勝，場均猛攻8.5分，昨一軍隨隊的陳傑憲開玩笑說，「隊友打擊那麼猛，我看不用趕著回來了。」

林泓弦在2023年從成德中學畢業投入選秀獲獅隊第2輪指名，潛力備受看好，昨把握有限機會用球棒做自我介紹，他表示，第5局打擊的想法是把球打扎實，該好抓到失投的卡特球，11日才剛過20歲生日，很開心能為球隊建功拿下生涯首座單場MVP。

獅隊總教練林岳平指出，近期林泓弦跟著一軍訓練比賽進步很多，球隊傷兵較多，期待他能成為球隊所需的戰力。

