伙食風暴激將 猿逆風衝上第2

猿隊成晉7局上成功強迫取分。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿波賽樂昨繳出生涯最長的6.2局無失分，「九棒刺客」成晉雙安2打點援護，包括7局上成功的強迫取分，率隊以3：0完封味全龍，狂掃3連勝，從6日遇上「伙食風暴」後打出7戰5勝的高潮，從下半季墊底攀上並列第2。

猿隊波賽樂（右）先發好投退場，教頭古久保健二上前給予肯定。（記者塗建榮攝）

成晉埋伏9棒 短打建功

鋼龍和波賽樂在比賽前段上演投手大戰，樂天直到6局上2出局才靠林泓育的適時安打突破僵局。7局上，成晉在1出局一、三壘挑戰近日轉守一壘的吉力吉撈・鞏冠，「巧妙一點」讓他措手不及，形成1分打點的內野安打，9局再加碼1分打點的二壘安打，盼能告別7月以來的低潮。

請繼續往下閱讀...

成晉指出，近況沒到很好，既然打第九棒，就儘量串聯到前段打者，「短打是希望把三壘那一分送回來，畢竟才1：0，希望讓投手壓力不要那麼大。」

2023年經典賽曾入選台灣隊，成晉去年遭遇左膝前十字韌帶斷裂的大傷，在一軍缺席一整季，今年復出後，出賽71場打擊率2成57，跟生涯平均的2成87仍有落差，盜壘次數也不如過往。

成晉坦言傷後復出後，對比賽的掌握度沒有以前好，甚至連接近都沾不上邊，只能儘量靠賽前練習去修正對戰投手的節奏，「龍貓教練、資深學長也有一直協助我調整。」

波賽樂合計6.2局被敲4支安打，投出6次三振和3次四壞，無失分，拿到本季第4勝。總教練古久保健二評價，波賽樂的節奏做得很好，很積極進攻打者的好球帶，在低比分的戰局中，有效壓制住對方打者。

樂天在5日仍是下半季墊底，更在6日爆發「伙食風波」，未料事件成轉機，風暴後7戰狂掃5勝。古久保認為，球隊感覺沒有太大的變化，不過選手每場比賽都有很強烈的求勝心；成晉也說，球隊近況也不是很好，只有攻下零星分數，多虧投手和守備穩定，才有辦法提升贏球機率。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法