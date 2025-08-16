撈哥守一壘自在 國家隊活棋

吉力吉撈．鞏冠（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍吉力吉撈．鞏冠近期在一壘的守備，宛如球迷給他的暱稱「撈哥」，無論是有難度的彈跳球或隊友的挖地瓜都能「撈」起來，合計守16場一壘0次失誤，經典賽台灣隊總教練曾豪駒近期也對他的一壘守備「熱視線」，直呼非常靈活。

吉力吉撈是國家隊近年倚賴的右打重砲，參戰2023年經典賽、2024年世界12強，但在捕手技巧較為不足的情況下，幾乎都擔任指定打擊或代打。放眼明年經典賽，吉力吉撈若能入選將有不同面貌亮相，近期他在味全的一壘守備，連隊友都直呼「金手套級」。

味全游擊手張政禹就直言，有個金手套等級的一壘手，讓內野手更有信心，「傳出去的球都不會怕，看他這幾場的接球，讓人很放心。」曾總更直言，吉力吉撈守一壘很靈活，氣氛上也更能帶動球隊。

吉力吉撈前次先發蹲捕已是7月15日，未來朝一壘發展態勢底定，葉總評價，感覺他守一壘，成熟度不會輸蹲捕，甚至比當捕手還要自在，「國家隊多了一個選項！」

有別於過往扛指定打擊，吉力吉撈在一壘更有另一個優勢，葉總就說，「如果捕手有狀況，吉力吉撈能直接從一壘到捕手支援，不需要取消指定打擊。」這套新作法也可望提供國家隊參考，增加陣容調度的彈性。

