晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「我沒有很神秘」 黃暐傑最快月底上一軍

2025/08/16 05:30

林辰勳（右）搭配蹲捕，認為黃暐傑變化球問題不大。 （記者廖耀東攝）林辰勳（右）搭配蹲捕，認為黃暐傑變化球問題不大。 （記者廖耀東攝）

味全選秀探花 昨在二軍開箱

黃暐傑透露「想比賽」是返台最大動機。（記者廖耀東攝）黃暐傑透露「想比賽」是返台最大動機。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕相隔887天，黃暐傑終於再踏上渴望已久的正式比賽投手丘，他昨穿上味全龍75號球衣在二軍登板，距離他2023年3月12日在海盜熱身賽已暌違兩年多，用15球投完1局並三振掉統一獅首名打者林子豪，賽後面對首次見面的台灣媒體時透露，返台選秀關鍵就在「想比賽！」

黃暐傑昨首度在味全龍二軍登板，投1局無失分，最快球速148km。 （記者廖耀東攝）黃暐傑昨首度在味全龍二軍登板，投1局無失分，最快球速148km。 （記者廖耀東攝）

上一次在大聯盟熱身賽登板，黃暐傑穿著海盜74號球衣對洋基中繼1局，在熱身賽連續3場登板無失分，當時他被視為很有機會開季登上大聯盟，只是同年4月中旬他就接受右手肘韌帶置換手術，此後未再正式出賽。

15球完成1局 球速最快148km

直到昨天，黃暐傑踏上斗六球場投手板，投1局面對5人次被敲2支安打無失分，除了最快球速飆出148公里，也用117公里曲球K掉林子豪，賽後他坦言「有點緊張」，而決定返台原因無他，「就是想比賽」。

8月預計再登板3次 都是1局限定

由於比賽沒有轉播，龍隊總教練葉君璋在天母帶領一軍出賽無法透過電視觀戰，他只能評估黃暐傑升一軍的時間點落在8月底或9月初。本報記錄黃暐傑初登板的投球影片，龍隊二軍投手教練蕭一傑指出，黃暐傑預計這個月還會再登板3次，「都是1局限定」，相隔天數不會太長，可能隔兩、三天，或三、四天，就會出賽1次。

黃暐傑過往鮮少接受台媒採訪，選秀前也被形容像謎一般神秘，但他聞言卻說：「沒有，我沒有很神秘」，表示小時候父親也會帶他去球場看中職比賽，因此有想像過在中職比賽的畫面，只是真正投入中職後，並沒有特別想對決的打者，「因為應該都會對到，都是很厲害的打者，都會想對到他們。」

搭配捕手林辰勳則認為，他的變化球問題不大，曲球真的投得很好，目前只差一些比賽感覺，「現在是差在壘上有人和一些狀況，他要如何去控制，這是現在最大的問題。但也不是很大的問題，以他這麼好的投手。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中