「我沒有很神秘」 黃暐傑最快月底上一軍

林辰勳（右）搭配蹲捕，認為黃暐傑變化球問題不大。 （記者廖耀東攝）

味全選秀探花 昨在二軍開箱

黃暐傑透露「想比賽」是返台最大動機。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／斗六報導〕相隔887天，黃暐傑終於再踏上渴望已久的正式比賽投手丘，他昨穿上味全龍75號球衣在二軍登板，距離他2023年3月12日在海盜熱身賽已暌違兩年多，用15球投完1局並三振掉統一獅首名打者林子豪，賽後面對首次見面的台灣媒體時透露，返台選秀關鍵就在「想比賽！」

黃暐傑昨首度在味全龍二軍登板，投1局無失分，最快球速148km。 （記者廖耀東攝）

上一次在大聯盟熱身賽登板，黃暐傑穿著海盜74號球衣對洋基中繼1局，在熱身賽連續3場登板無失分，當時他被視為很有機會開季登上大聯盟，只是同年4月中旬他就接受右手肘韌帶置換手術，此後未再正式出賽。

15球完成1局 球速最快148km

直到昨天，黃暐傑踏上斗六球場投手板，投1局面對5人次被敲2支安打無失分，除了最快球速飆出148公里，也用117公里曲球K掉林子豪，賽後他坦言「有點緊張」，而決定返台原因無他，「就是想比賽」。

8月預計再登板3次 都是1局限定

由於比賽沒有轉播，龍隊總教練葉君璋在天母帶領一軍出賽無法透過電視觀戰，他只能評估黃暐傑升一軍的時間點落在8月底或9月初。本報記錄黃暐傑初登板的投球影片，龍隊二軍投手教練蕭一傑指出，黃暐傑預計這個月還會再登板3次，「都是1局限定」，相隔天數不會太長，可能隔兩、三天，或三、四天，就會出賽1次。

黃暐傑過往鮮少接受台媒採訪，選秀前也被形容像謎一般神秘，但他聞言卻說：「沒有，我沒有很神秘」，表示小時候父親也會帶他去球場看中職比賽，因此有想像過在中職比賽的畫面，只是真正投入中職後，並沒有特別想對決的打者，「因為應該都會對到，都是很厲害的打者，都會想對到他們。」

搭配捕手林辰勳則認為，他的變化球問題不大，曲球真的投得很好，目前只差一些比賽感覺，「現在是差在壘上有人和一些狀況，他要如何去控制，這是現在最大的問題。但也不是很大的問題，以他這麼好的投手。」

