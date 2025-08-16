晴時多雲

體育 即時新聞

先稱中國台北後又嘲弄 FIBA歸咎個人疏失

2025/08/16 05:30

台灣隊在亞洲盃拚出暌違13年佳績，賽事期間卻遭受不平等待遇。 （資料照，取自FIBA官網）台灣隊在亞洲盃拚出暌違13年佳績，賽事期間卻遭受不平等待遇。 （資料照，取自FIBA官網）

場下也要禦敵 台灣隊蒙不平等待遇

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊在2025年亞洲盃男籃賽於8強止步，確定以第6名作收，創下自2013年第4名的最佳成績，但賽事期間卻遭到不平等待遇，先是大會主持人稱「中國台北（China Taipei）」，以及前天官方IG的嘲諷圖，國際籃總（FIBA）發函至我國籃球協會解釋，強調絕無冒犯之意。

日前對菲律賓之戰的賽後記者會，兩度被誤稱「China Taipei」，籃協相關人士就即刻在現場提出嚴正抗議，同時在台灣的協會同仁也以書信方式再次要求FIBA說明。籃協副秘書長張承中強調，對於捍衛國家名譽、球員權益責無旁貸，也會全力捍衛作為國際籃總成員的會員權益。

FIBA在前天回覆我國籃協，指出記者會烏龍為主持人個人疏失，已撤換該名主持人。另外，主辦國沙烏地阿拉伯籃協主席及FIBA亞洲公關經理都在現場致歉，由台灣隊經理楊勝凱代表接受。至於不當哏圖，FIBA雖未道歉，但強調原意僅是幽默，表示相當後悔發布並已將其刪除，無論名字誤稱、不當哏圖，都絕無任何冒犯之意。

台灣隊在8強止步，整屆打出3勝2敗仍勝過黎巴嫩、菲律賓等勁旅，以第6名作收。

亞洲盃昨凌晨進行最後1場8強賽，上屆銅牌紐西蘭克服最多22分落後，以90：86大逆轉上屆銀牌黎巴嫩，今晚7點將和中國搶金牌戰門票。另一場4強戰由尋求3連霸的澳洲對陣2007、09、13年冠軍伊朗。

