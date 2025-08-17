世運會》劉巧兮滑輪奪金 最難其實在8強賽

21歲滑輪「天才少女」劉巧兮在世運會自由式女子速度過樁奪金。 （中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被譽為「天才少女」的21歲女將劉巧兮，昨在成都世界運動會滑輪女子自由式速度過樁金牌戰，以2：0擊敗中國選手朱思怡，拿下生涯世運會首金，也是台灣代表團本屆第2金。

從小展現天賦 國中就當國手

劉巧兮在小學3年級接觸滑輪，和爸爸時常在台北的公園練習，以單腳S型快速扭過所有角標，除了天賦過人之外，還有訓練堆疊的成果，讓她在國中就選上國手，成人賽也繳出不錯成績，2022年世界全項目溜冰錦標賽摘金，2023年杭州亞運也拿下金牌。

請繼續往下閱讀...

8強對上自己人 穩住緊張情緒

本屆世運會肩負奪牌希望的劉巧兮昨也展現宰制力，預賽以4.283秒、總排名第一晉級，卻在8強遇上隊友陳貝怡，她坦言對上自家人是印象最深刻也最緊張，「開賽前就希望不要對到，但也對自己說不管遇到誰，心情都應該要穩住。」她也提到，在亞運結束後，近年跟中國選手的實力都很接近，這次來成都比賽，一直提醒自己要放鬆，好好享受比賽。

由於世運會難得舉辦自由式速度過樁項目，劉巧兮認為，能拿下金牌是很難得的機會，「因為世運會是我第一次比，也可能是最後一次，下一次真的不知道是什麼時候。」

劉巧兮笑說，這次世運會的金牌有小巧思，能當成漂亮吊飾，把它戴在身上，在後續的大賽若遇上低潮，看一看它就很有激發自己的感覺。

世運會今天閉幕，台灣代表團目前累計3金、5銀、4銅，2029年世運會將在德國卡爾斯魯爾舉行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法