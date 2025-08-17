江凱傑硬舉出色 從第5逆轉奪金

江凱傑攔截世運健力男子裝備中量級金牌。（中華奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣好手江凱傑昨在成都世界運動會健力男子裝備中量級決賽，以總分107.54分逆轉勇奪金牌，台灣隊在健力項目單日收下1金、1銀。

江凱傑去年在冰島世錦賽包辦男子83公斤級硬舉金牌、蹲舉銀牌及總和銀牌，成功取得世運門票，昨他在決賽蹲舉352.5公斤，臥推227.5公斤，前兩項比完暫居第5，不過在硬舉項目表現亮眼，以342.5公斤作收，最後以總和922.5公斤，換算成總分107.54分，超越群雄一舉登頂，也是台灣代表團本屆世運會第3面金牌。

請繼續往下閱讀...

世運會七朝元老謝宗庭勇奪健力銀牌。（中華奧會提供）

世運七朝元老 謝宗庭收銀

世運會「七朝元老」謝宗庭昨在男子輕量級決賽以蹲舉285公斤、臥推210公斤、硬舉280公斤，總和775公斤，總分105.81分，摘下銀牌，也是生涯第5面世運獎牌。

43歲的謝宗庭國際賽戰績彪炳，曾是男子66公斤級亞洲紀錄、世界紀錄保持人，自2001年日本秋田世運會開始參賽，今年是第7度征戰，生涯累積1金、3銀、1銅。他坦言，這次賽前訓練的狀態並不出色，但昨上場後蹲舉的狀況很好，很開心再為台灣拿下1面獎牌，「參加7屆拿下5面獎牌，對自己的表現還算滿意。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法