李孟遠亞運生變數 飛行藥檢亮紅燈

2025/08/17 05:30

巴黎奧運定向飛靶銅牌李孟遠陷入禁藥風波。（資料照）巴黎奧運定向飛靶銅牌李孟遠陷入禁藥風波。（資料照）

奧運射擊銅牌 暫時停權停賽

〔記者梁偉銘／台北報導〕去年巴黎奧運摘下男子定向飛靶銅牌的李孟遠，近日意外涉入禁藥風波，依規定自請「暫時停權」無法出賽，只能靜待調查結果，體育署也深感遺憾，坦言恐對明年名古屋亞運造成衝擊。

李孟遠上個月在義大利世界盃賽後被抽到飛行藥檢，由國內的運動禁藥防制基金會代為檢測，卻驗出禁藥成分，本月已被列入國內運動員禁賽名單。即將滿31歲的他不但是台灣史上首位榮登奧運頒獎台的射擊名將，更被視為明年亞運得牌希望，屆時能否出賽出現變數。

自認清白坦蕩 靜待調查結果

射擊協會理事長陳士魁表示，李孟遠可能在先前就醫過程中不慎遭到藥物污染，且檢驗到的禁藥劑量非常小，對運動表現並無幫助，「李孟遠自認清白坦蕩，全程十分配合，並在第一時間向運動禁藥防制基金會說明，目前就等調查判定結果出爐。」

陳士魁強調，此案感覺有點冤枉，但協會沒把選手照顧好，還是要負起最大責任，已積極尋找相關事證協助李孟遠，並承諾檢討改進。體育署則表示，李孟遠的教練上週通報後，已委請運動禁藥專家提供選手諮詢與必要法律協助。

