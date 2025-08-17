悍將6分不夠花 遭兄弟大逆轉

兄弟陳統恩4局起接替蹲捕，也用棒子打回超前分，生涯首次獲選單場MVP。

（記者陳逸寬攝）

追平本季最長7連敗

〔記者林宥辰／台北報導〕做出洋投重大異動後，中信兄弟昨推出新洋投柯威士開箱，在原本就有用球限制的狀況下，柯威士用59球僅投2.1局失5分退場，而中信雖一度5分落後，卻在6、7兩局合計攻下8分上演驚奇逆轉，包括陳統恩替補建功在7局上敲安超前，助隊9：6贏球，富邦苦吞追平本季最多的7連敗。

悍將遭兄弟逆轉，追平本季最長7連敗。

（記者陳逸寬攝）

23歲的陳統恩是替補捕手，在昨役之前的最近一次上場已是7月29日，卻在本季第4場出賽扮演關鍵角色。除了貢獻勝利打點，陳統恩4局起接替高宇杰蹲捕，此後搭配的陳琥、鄭凱文、李振昌、蔡齊哲和吳俊偉5人，全數無失分。

陳統恩替補 攻守兩端建功

中信總教練平野惠一賽後指出，一直都想把陳統恩放上場，「上回讓他上場，也是大比分落後追平，他似乎有神奇的力量。統恩總是最早到球場訓練，他的好表現如今看在眼裡，我也有泛淚的感覺。」

7局代打敲出長打的隊友許庭綸透露，陳統恩在賽後圍圈時眼眶泛淚，陳統恩則說：「有忍住沒有哭，最後一球守住之後，稍微有感覺想哭，想不到有辦法辦到。」

陳統恩說，該半局上場打擊前，就和高宇杰說關鍵可能在自己，但上場時腦袋一片空白，「岳東華打我下一棒，他知道我很緊張，提醒我差不多的球就去打，不要不揮擊。」

兄弟新洋投柯威士中職初登板，先發2.1局失5分退場。

（記者陳逸寬攝）

中信在831洋將大限前割捨肩傷無法出賽的德保拉，但柯威士的初登板卻屢遭狙擊，被擊出多達7支安打。平野表示，畢竟是初登板，且用球有限制，第一場就先不多做評論，他在來台這段時間，一天比一天好，這點是比較放心。

