體育 即時新聞

「很變態的成績」 後勁跨季22連勝締新猷

2025/08/17 05:30

跨季連勝投手霸業易主跨季連勝投手霸業易主

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹洋投後勁昨繳出7局失2分的優質先發，不但率隊以5：2擊敗統一獅終止本季最長的4連敗，更締造個人跨季22連勝的中職新猷，同時繼續堆高連30場先發不敗紀錄，台鋼總教練洪一中賽後直呼，「後勁已36歲，締造這紀錄實在不可思議，只能說是很變態的成績。」

台鋼洋投後勁投出7局優質先發，成就跨季22連勝中職新紀錄。（記者李惠洲攝）台鋼洋投後勁投出7局優質先發，成就跨季22連勝中職新紀錄。（記者李惠洲攝）

36歲大齡投手

後勁強勢改寫中職紀錄，抱著兒子與女兒一起跳勝利之舞。 （記者李惠洲攝）後勁強勢改寫中職紀錄，抱著兒子與女兒一起跳勝利之舞。 （記者李惠洲攝）

改寫嘟嘟連勝紀錄

後勁用88球投滿7局，其中6局上遭朱迦恩轟陽春砲，本季首度挨轟，被敲5安飆6K失2分，靠隊友火力奧援、牛棚守成拿下勝投和單場MVP，正式超越潘威倫高懸17年的跨季21連勝紀錄。本季豪取12連勝的後勁，接下來要挑戰潘威倫在2007年樹立的單季16連勝紀錄。

後勁表示，很開心也很榮幸能打破潘威倫跨季21連勝紀錄，他會繼續努力堆疊數據，讓其他投手不易追趕，同時叩關單季16連勝紀錄。

前年8月29日起

不識敗投滋味

這趟連勝之旅從前年8月29日啟程，當時後勁在樂天桃猿後援拿下3連勝，隔年轉戰台鋼至今出賽30場都是先發，戰績19勝0敗、防禦率2.04，他先發30場台鋼戰績25勝5敗，勝率高達8成33，本季先發17場台鋼更狂掃16勝，登板幾乎是勝利保證。

6月10日後勁對中信兄弟先發5.1局失7分，隊友狂攻10分逆轉勝，讓他逃過敗投得以延續連勝紀錄，他說，棒球是很難的運動，這段期間有幾場比分緊咬，感謝隊友攻守支援，才能成就這項大紀錄。

洪總坦言，「一開始沒預期後勁能投這麼好」，抱著姑且一試的心態，不行再換人，沒想到這一年多投這麼好，扮演投手群老大哥角色，對球隊幫助非常大，「能破這紀錄是意外的收穫，絕對不是只靠運氣，他很努力，實力也受肯定。」

