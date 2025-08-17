晴時多雲

林智勝罕見偷壘包 陳子豪勝打同樂

2025/08/17 05:30

林智勝跑出久違的盜壘成功，作勢要拔走壘包。（記者林正堃攝）林智勝跑出久違的盜壘成功，作勢要拔走壘包。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍前兩局靠朱育賢高飛犧牲打、蔣少宏陽春彈各得1分，先結束連3場沒在正規9局得分的乾旱，8局下再靠陳子豪代打建功，以3：2中止樂天桃猿的3連勝，下半季戰績甩掉樂天獨居第二，林智勝4局下演出暌違6年的盜壘成功，陳子豪轉隊後首次在主場拿到單場MVP。

龍隊陳子豪代打敲出致勝安，首次在主場拿下單場MVP。 （記者林正堃攝）龍隊陳子豪代打敲出致勝安，首次在主場拿下單場MVP。 （記者林正堃攝）

兩隊打完6局戰成2平，8局下李凱威、陳子豪相繼擊出安打，助味全3：2拿回領先。陳子豪表示，因為沒有先發，一直在場邊準備，代打只有3到5球的機會，鎖定1球出手不用想太複雜，本來希望像朱育賢一來味全馬上拿主場MVP，到8月才拿到真的滿晚的，雖然在主場拿MVP要跳舞比較辛苦，至少有拿到還是很開心，「現在沒有那麼的大的壓力，手感也慢慢變好。」

暌違6年盜壘成功

林智勝4局下率先安打，2出局後完成本季暨轉戰味全後第一次盜壘成功，以43歲又227天寫下中職盜壘第3高齡，生涯161次盜壘獨居史上第8，他認為，因為威能帝投球動作很大，他上壘後從第1球就想跑，剛好總教練有下暗號，等到2出局2好球就全力衝，就算出局也沒關係，「其實我還能跑，也每年都想跑。」

總教練葉君璋指出，雖然連3場沒在正規9局得分，但打者其實打得不錯，現在各隊投手都很強，以這場為例，威能帝的狀況真的太好，直球都在150公里以上，第6局還有156公里，要得分沒那麼容易，林智勝的盜壘時機抓得很好，「退休前還有漂亮的盜壘，滿完美的，他6年沒跑了？難怪那麼激動，差點把壘包拔起來，臨別秋波喔！」

