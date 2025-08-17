晴時多雲

金德七復古登台 想私約洪總

2025/08/17 05:30

金德七手機桌面是味全龍1999年為他出的球員卡。（記者徐正揚攝）金德七手機桌面是味全龍1999年為他出的球員卡。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍在今天「復古日」安排隊史唯一韓籍球員金德七開球，預計由現任總教練葉君璋擔任捕手，重現1999年三連霸的投捕搭檔。金德七表示，在台灣打球是自己棒球生涯的重要階段，連手機桌布都是當年味全為他出的球員卡，最感謝當年引薦他來台的故總教練徐生明。

中職韓籍投手勝投排行中職韓籍投手勝投排行

金德七指出，很高興在25年後再次來台，接到味全邀請時心情好到大喊「萬歲」，效力中華職棒、台灣大聯盟時分別與葉君璋、洪一中搭檔，「有好捕手的引導，對投手非常重要，我很榮幸能與他們搭配。如果有機會，也想跟洪總見面。」

金德七回憶，當年幾乎天天都吃咖哩飯，「如果贏球，徐總心情好，會帶我去吃涮涮鍋，如果輸球，他心情不好，就什麼都沒有」。他也提到，當年中職經常發生不好的事，徐總要他盡量待在宿舍，因為外面可能有人引誘去做壞事，「我很感謝他，也很尊敬他，他是一位非常帥氣的老師。」

金德七於1999年下半季加入味全，在中職出賽16場僅1場不是葉君璋蹲捕，葉總指出，雖然不會說韓語，但棒球有很多相通之處，就算比手畫腳，只要能懂就好，「他身材高大，又是下勾投手，球的位移幅度很大，打者很難掌握。」

