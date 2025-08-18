世運》楊森健力摘金 蹲舉再破世界紀錄

楊森於世運健力男子裝備超重量級勇奪金牌。（體育署提供）

453.5公斤 突破去年數據

〔記者盧養宣／綜合報導〕「排灣族大力士」楊森昨在2025成都世界運動會健力男子裝備超重量級決賽蹲舉打破世界紀錄，以總分108.9分力壓群雄勇奪金牌，台灣本屆以5金、6銀、4銅作收，締造隊史境外最佳成績。

楊森出身屏東泰武鄉比悠瑪部落的健力世家，父親楊成龍是健力競賽國際裁判，小學六年級在啟蒙教練叔叔楊正明指導下投入這項運動，在國際賽屢創佳績，去年在冰島舉行的世錦賽包辦蹲舉、總和金牌，獲得本屆世運參賽門票。

總分108.9 改寫大會紀錄

楊森昨在拿手的蹲舉項目就一鳴驚人，以453.5公斤打破自己在去年世錦賽締造的453公斤世界紀錄，加上臥舉332.5公斤，硬舉332.5公斤，總和1118.5公斤，以總分108.9改寫大會紀錄，在上屆伯明罕世運會鍍銀後，如願提升獎牌成色。

楊森奪金後如釋重負，坦言準備過程相當辛苦，特別感謝教練許小莉以及團隊的支持與鼓勵，「發揮算是有達到自己的標準，希望接下來的世錦賽可以再突破。」

繼江凱傑前天在男子中量級上演逆轉秀驚奇摘金，43歲「七朝元老」謝宗庭輕量級鍍銀後，楊森昨在世運最終日延續團隊氣勢，也讓健力成為本屆表現最亮眼的項目，一共進帳2金、1銀。

台灣過去在世運最佳成績為2009年高雄世運會的9金、8銀、9銅，境外最佳則是2013年哥倫比亞卡利世運會的5金、5銀、8銅，這次在成都世運會以5金、6銀、4銅作收，創下境外最佳成績，在77個參賽國排在第15位。

