世運》沙灘合球混團 黃英庭絕殺奪冠

台灣隊沙灘合球絕殺荷蘭摘下金牌。（中華奧會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨在世界運動會沙灘合球混合團體金牌戰，克服最多4分落後，靠著黃英庭投進超遠絕殺兩分球，以8：6逆轉荷蘭，進帳歷史首金，同時這也是台灣代表團本屆第4金。

黃英庭投進絕殺球，助台灣逆轉奪金。（中華奧會提供）

美國女壘4連霸 台灣銀牌追平隊史

沙灘合球今年首度列為世運會正式項目，台灣代表隊成員有男子選手黃英庭、張家銓、王銘凱，女子選手曲書平、王怡文、巫佳宜，在小組賽擊敗中國、匈牙利和美國，以全勝之姿闖進8強，接著又力退澳洲挺進4強戰。

昨天沙灘合球混團賽事一日兩戰，台灣隊在4強戰和比利時在正規時間結束戰成7：7，進入黃金進球制後，黃英庭投進致勝球，助隊以8：7摘下金牌戰門票。

台灣隊在金牌戰碰上具有身材優勢的荷蘭，一度陷入苦戰以0：4落後，上半場尾聲張家銓、黃英庭接連進球，助隊在上半場結束追到3：5。下半場戰況一度膠著，兩隊在戰成6平後，皆未能越雷池一步，讀秒階段黃英庭拿到球後，飆進超遠距離2分球，台灣隊以8：6帶走金牌。

女壘方面，台灣隊昨在金牌戰遭遇美國，由陳婧瑜先發，她在2局上挨一發三分砲讓美國隊先馳得點，朱怡珊接替登板，第7局也被打了一支兩分砲；反倒是台灣打線遭美國隊投手法拉莫封鎖，僅零星的3支安打，最終以0：5遭完封，進帳銀牌，追平隊史最佳成績，美國隊則締造4連霸。

