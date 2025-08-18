晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

布坎南完封兄弟 悍將中止7連敗

2025/08/18 05:30

布坎南威風八面，燃燒117球僅被敲3支安打，奪下中職生涯首勝。 （記者陳志曲攝）布坎南威風八面，燃燒117球僅被敲3支安打，奪下中職生涯首勝。 （記者陳志曲攝）

9局燃燒117球

Fubon Angels南珉貞（中）獲選氣質系校花，發表感想時難過哽咽。（記者陳志曲攝）Fubon Angels南珉貞（中）獲選氣質系校花，發表感想時難過哽咽。（記者陳志曲攝）

僅被敲3安奪首勝

〔記者龔乃玠／台北報導〕在富邦悍將最低迷之際，布坎南昨繳出生涯首次9局完封勝，率隊以1：0擊敗中信兄弟，終於止住7連敗，他將首座中職單場MVP獻給即將離台的家人，而比賽時間僅花2小時9分鐘，更刷新本季9局最短紀錄。

2小時9分鐘完賽

寫本季9局最短

布坎南一夫當關，燃燒117球僅被敲3支安打，成為2019年6月16日包林傑後，又有富邦投手完封中信，而他在來台第8場先發終於奪下首勝，賽後帶著一雙寶貝兒女在MVP舞台開心熱舞，也一圓他們上電視的心願。

「兒子Bradley是最開心的！」布坎南笑著透露，小朋友都很喜歡球場，女兒想看自己上電視，兒子也開口要爸爸拿MVP，這樣才能跳舞，「能跟他們一起跳舞很開心，對我來說別具意義！」

大巨蛋湧進隊史單場第2多的31588人進場，富邦教練團也鐵了心要止敗，布坎南投完8局已累積百球，當下仍決定讓他投第9局，總教練陳金鋒直言，「就是要拚了！」當投手教練在8局結束後詢問，布坎南一口答應，「我身體狀況沒問題，感謝投手教練給我信心。」

布坎南表示，還沒拿到勝投期間，心裡滿掙扎的，「其實家人下週就要離台，這場是他們看我的最後1場先發，能有這樣的成績，真的很開心。」

把玩隊旗風波

李珠珢、南珉貞道歉

前天Fubon Angels韓籍啦啦隊李珠珢與南珉貞在比賽中拿隊旗當魔法掃帚騎，被認為觸犯大忌，南珉貞壓力大到昨向觀眾說話時一度落淚，她坦言非常抱歉，一開始沒想到會這麼嚴重，「藉這個機會好好反省、學習。」

李珠珢也說，讓球迷感到不舒服，感到抱歉，原本是希望大家可以開心，有這次的教訓，之後會再多注意。昨兩人沒有再把玩隊旗，富邦也用勝利止住網路批評聲浪。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中