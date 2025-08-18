布坎南完封兄弟 悍將中止7連敗

布坎南威風八面，燃燒117球僅被敲3支安打，奪下中職生涯首勝。 （記者陳志曲攝）

9局燃燒117球

Fubon Angels南珉貞（中）獲選氣質系校花，發表感想時難過哽咽。（記者陳志曲攝）

僅被敲3安奪首勝

〔記者龔乃玠／台北報導〕在富邦悍將最低迷之際，布坎南昨繳出生涯首次9局完封勝，率隊以1：0擊敗中信兄弟，終於止住7連敗，他將首座中職單場MVP獻給即將離台的家人，而比賽時間僅花2小時9分鐘，更刷新本季9局最短紀錄。

2小時9分鐘完賽

寫本季9局最短

布坎南一夫當關，燃燒117球僅被敲3支安打，成為2019年6月16日包林傑後，又有富邦投手完封中信，而他在來台第8場先發終於奪下首勝，賽後帶著一雙寶貝兒女在MVP舞台開心熱舞，也一圓他們上電視的心願。

「兒子Bradley是最開心的！」布坎南笑著透露，小朋友都很喜歡球場，女兒想看自己上電視，兒子也開口要爸爸拿MVP，這樣才能跳舞，「能跟他們一起跳舞很開心，對我來說別具意義！」

大巨蛋湧進隊史單場第2多的31588人進場，富邦教練團也鐵了心要止敗，布坎南投完8局已累積百球，當下仍決定讓他投第9局，總教練陳金鋒直言，「就是要拚了！」當投手教練在8局結束後詢問，布坎南一口答應，「我身體狀況沒問題，感謝投手教練給我信心。」

布坎南表示，還沒拿到勝投期間，心裡滿掙扎的，「其實家人下週就要離台，這場是他們看我的最後1場先發，能有這樣的成績，真的很開心。」

把玩隊旗風波

李珠珢、南珉貞道歉

前天Fubon Angels韓籍啦啦隊李珠珢與南珉貞在比賽中拿隊旗當魔法掃帚騎，被認為觸犯大忌，南珉貞壓力大到昨向觀眾說話時一度落淚，她坦言非常抱歉，一開始沒想到會這麼嚴重，「藉這個機會好好反省、學習。」

李珠珢也說，讓球迷感到不舒服，感到抱歉，原本是希望大家可以開心，有這次的教訓，之後會再多注意。昨兩人沒有再把玩隊旗，富邦也用勝利止住網路批評聲浪。

