助布坎南奪勝 豊暐感動想哭

富邦悍將布坎南（右）完投完封勝，捕手豊暐（左）開心上前慶祝。 （記者陳志曲攝）
〔記者龔乃玠／台北報導〕25歲捕手豊暐攜手布坎南為富邦悍將止住7連敗，收下職棒生涯首場跟單一投手完成的9局完封勝，賽後2人擁抱慶祝，豊暐感動到有點想哭，布坎南則讚賞，「他在本壘板後方給我很大的信心。」
面對來勢洶洶的中信兄弟打線，豊暐跟布坎南賽前就擬定明確策略，「我知道中信都滿積極進攻的，用一些位移較小的球種讓他們出棒。」豊暐也說，在過程中會給投手滿多信心，儘量讓他想法不要太複雜。
昨是布坎南跟豊暐本季第4次搭配，聯手貢獻隊史暌違2年的完封勝。布坎南直言，跟豊暐做很多溝通，雖然有語言隔閡，但感受得出來對方想建立好關係，「就算有時他的配球我搖頭，他也能知道我的想法，幫助我。」
近8戰先發蹲捕
球隊狂拿5勝
今年是豊暐職棒生涯第3個球季，儘管出身是不起眼的選秀第11指名，本季已站穩二號捕手，先發31場中，球隊贏13場，勝率雖是4成19，但近8戰先發蹲捕狂拿5勝，勝率越來越高。
富邦在8月悶了很久，豊暐看見布坎南率隊止敗也有點想哭，「就是需要這樣獨當一面的選手，而且又是中斷連敗，贏球的感覺很開心！」
