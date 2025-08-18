晴時多雲

修正動作跑出心得 李凱威盜壘成功率逼近8成

2025/08/18 05:30

味全龍李凱威最近2場跑出3次盜壘，本季盜壘數來到19次。（記者林正堃攝）味全龍李凱威最近2場跑出3次盜壘，本季盜壘數來到19次。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍李凱威最近2場跑出3次盜壘，本季盜壘數來到19次，和排名第1的樂天桃猿陳晨威拉近到只差3次，不過，李凱威笑說，不敢奢望和陳晨威競爭盜壘王，只想趁還能跑的時候多跑幾次。

不奢望爭盜壘王

趁能跑時就多跑

李凱威上半季盜壘成功率並沒有特別高，跑出第12次盜壘時，有5次盜壘失敗，但最近連續7次盜壘成功，本季盜壘成功率已逼近8成。

李凱威表示，之前起跑的第1步會有點停頓，修改動作後從起步到最後更能連貫，加上抓投手動作的起跑時機也更好，有效提升成功率。

雖然越跑越有心得，李凱威仍表示，尋求4連霸、生涯第5次盜壘王的陳晨威太強了，不認為自己有機會超越他，之前曾有1次追平，陳晨威隔天馬上跑出3次盜壘，陳晨威最大的優勢是速度，也因此有更多上壘機會，當然更有機會盜壘。

李凱威新人球季的2021年就跑出22次盜壘，2022年也有19次，但是前兩年下滑到14和12次。李凱威表示，雖然教練團對他盜壘開綠燈，但不會為了個人成績硬要跑，前兩年後面打者經常是有長打能力的吉力吉撈，如果自己盜壘失敗，當然是球隊損失，即使盜上二壘，一壘空著投手會對他比較閃，所以就讓他專心打擊。

