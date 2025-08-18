晴時多雲

體育 即時新聞

曾昱磬雙響砲 雄鷹啄傷獅

2025/08/18 05:30

台鋼曾昱磬單場雙響砲，獲選單場MVP。 （台鋼雄鷹提供）台鋼曾昱磬單場雙響砲，獲選單場MVP。 （台鋼雄鷹提供）

林祖傑初登板投球

K掉曾昱磬

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹昨全場敲出14安，包含曾昱磬單場雙響砲，最終就以11：1大勝統一獅。因比分拉開，獅隊先發二壘手林祖傑在8局下兩出局後踏上投手丘，更用5球K掉手感發燙的曾昱磬，34歲的「炸祖」笑說，「沒想到會初登板，更沒想到會投出三振，上次登板投球是在大學，很奇妙！」

曾昱磬2局下先轟2分砲，3局下再掃陽春砲，接著選到2次保送，前4次打擊都有建樹、跑回4分。到了8局下兩出局，獅隊總教練林岳平突然走出休息室，示意二壘手林祖傑登板投球，曾昱磬3顆好球都沒揮棒慘遭三振，仍以雙響砲獲選單場MVP。

左打的曾昱磬說，原本以為對方要換左投，看到林祖傑上來嚇一跳，「當時我有轟三響砲的念頭，只是看到野手上來投球，往往就沒有打擊的感覺，很奇怪，只能說學長丟得好。」

櫻井周斗開箱

職業生涯首勝

日籍左投櫻井周斗昨先發5局無失分，在中職一軍初登板拿下勝投，台鋼總教練洪一中說，櫻井表現不錯，球滿會跑的，控球雖沒那麼好，但也沒差太多，只要投得進去就沒問題，本週會繼續讓他先發。

26歲的櫻井過去在日職一軍出賽55場其中2場先發未拿過勝投，如今拿到職業生涯首勝，他說，這是非常特別的一天，感謝隊友打擊幫忙，讓他投球更有安定感，希望下次先發能投到6局，拿出好表現讓教練團信任。

