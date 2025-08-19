晴時多雲

體育 即時新聞

中職》831大限倒數 獅鷹新洋投 本週開箱

2025/08/19 05:30

統一獅新洋投史蒂芬斯預計23日抵台，他具有5年大聯盟資歷，來台前在勇士3A出賽。（今日美國資料照）統一獅新洋投史蒂芬斯預計23日抵台，他具有5年大聯盟資歷，來台前在勇士3A出賽。（今日美國資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕「831大限」只剩最後兩週，全年戰績暫居前三位的中信兄弟、統一獅、台鋼雄鷹尚未敲定最終的洋將名單，其中統一、台鋼都計劃本週仿效中信直接在一軍開箱新洋投，而樂天桃猿、味全龍看似底定，仍有可能在最後關頭找到合適人選，提前宣布不再補強的富邦悍將預計本週讓鈴木駿輔在一軍出賽。

中職2025年各隊外籍球員中職2025年各隊外籍球員

史蒂芬斯 5年大聯盟資歷

台鋼雄鷹隊新洋投那瑪夏已取得工作簽證，本週將按計畫在一軍出賽。（資料照）台鋼雄鷹隊新洋投那瑪夏已取得工作簽證，本週將按計畫在一軍出賽。（資料照）

根據中職規章，不管本土或外籍球員的最後註冊截止期限皆為8月31日，只是洋將戰力對各隊搶季後賽門票至關重要，過了這天後，各隊就不能再註冊新洋將，且最多註冊4人，也因此一般視為「洋將大限」。

那瑪夏 7年大聯盟資歷

統一開季備妥5名洋投，上半季也順利奪冠，但隨著梅賽斯轉戰韓職、衛蘭德決定退休，上月27日起有11天在下半季墊底，昨天註冊抵台一週的奧德銳，可供調度洋將恢復到4位，本週將讓他在一軍出賽，有5年大聯盟資歷的新洋投史蒂芬斯預計23日抵台，只要牛棚練投狀況正常，不論大限前能否在一軍出賽都會留用，屆時將從蒙德茲、布雷克、奧德銳三取二。

樂天、味全

大限前有機會補強

台鋼上週決定使用4名洋投先發，16日讓吉田一將下二軍，17日登錄櫻井周斗遞補於10日註銷的石萬金，櫻井以5局無失分表現爭取到本週再次先發。由於9日抵台的那瑪夏已取得工作簽證，本週將按計畫在一軍出賽，有7年大聯盟資歷的他確定佔洋將名額，台鋼要在一軍登錄他，必須從櫻井和吉田擇一註銷。

中信上週六直接開箱有7年韓職資歷的柯威士，雖投2.1局失5分被打爆，本週仍會繼續先發，二軍還有韋禮加待命；樂天本季只登錄4名洋將，但波賽樂、霸鉧德都不穩定，味全備案人選在康龍離隊後還有荷雷拉，兩隊在洋將大限前都可能出現最後補強。

