U15亞洲青少棒賽》陳瑞鑫 王羽翔強棒出擊 首勝到手

王羽翔昨先發蹲捕，攻守都有表現，貢獻單場4安、2打點。（大會提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕面對實力有落差的巴基斯坦，台灣隊在首戰敗給南韓後重振旗鼓，昨局局有攻勢，提前在4局以27：0扣倒對手，在本屆U15亞洲青少棒錦標賽的首勝到手。

台灣隊幾乎局局大局，團隊擊出23支安打，陳瑞鑫單場3安、7打點。（大會提供）

台灣隊4局27：0

扣倒巴基斯坦

從開路先鋒柯邵捷1局上的安打開始，台灣隊幾乎局局大局，團隊擊出23支安打，6棒陳瑞鑫單場3安、7打點。在學長孫駿彥首戰受傷後，國二的王羽翔前天替補出賽就對南韓隊敲安，昨則是先發蹲捕，攻守都有表現，貢獻單場4安、2打點。

教練：再遇日、韓

擊球要確實

陳瑞鑫是2021年U12世界盃成員，王羽翔則入選2023年U12，兩人如今同屆選上U15亞洲盃國手。王羽翔透露，畢竟自己不是大支型的選手，教練有協助他調整動作，提醒他把球打平、打強，「教練也有說，第一場輸球不要氣餒，之後還有比賽。」

王羽翔也透露，孫駿彥雖然受傷，仍鼓勵他若有先發機會，得好好表現自己，「和U12比起來，這次比較不緊張，也想和學長拚表現，爭取個人獎項。」

台灣隊總教練邱耀宇說，雙方實力落差明顯，選手們也比首戰放得開，教練仍提醒選手確實擊球，因為後續若遇到日本，或有機會再遭遇南韓，仍會面臨速球投手，把打擊動作做確實，把球打強仍是重點。

