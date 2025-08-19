SBL選秀狀元 亞運金牌余祥平 返鄉基隆效力

WSBL狀元台電丁芷容。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕第23屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會昨落幕，握有狀元籤的新軍基隆市隊指名義守大學前鋒余祥平，杭州亞運金牌成員榮登新科狀元郎。

選秀狀元余祥平（左）風光返鄉為基隆隊效力，右為基隆隊教練楊志豪。（記者王藝菘攝）

黃偉程進柏力力

蔣奇恩獲台銀指名

余祥平從基隆銘傳國中畢業後進入東泰高中、義守大學，2023年與林信寬、江均、汪哲宇在杭州亞運勇奪3X3男籃金牌，離家7年後將回到家鄉展開生涯新篇章，他除感到榮耀，也希望新賽季能爭取新人王，「給自己設定一個有壓力，但有機會達成的目標。」

請繼續往下閱讀...

SBL今年迎來第5隊基隆隊，由林冠綸出任總經理，楊志豪擔任總教練、前攻城獅助理教練沈欣漢也是教練團成員。根據規定，選秀前4輪每輪能指名2位球員，基隆隊最後挑走5位球員，包括余祥平、許廷崴、曹爾方、林子桓、陳禹劭。

本屆SBL選秀共10名球員中選，柏力力榜眼籤選進國體大前鋒黃偉程，台科大前鋒蔣奇恩第3順位獲台銀指名，成為本屆探花，台啤首輪就放棄指名，裕隆則選進羅楷翔、仲俊威、魏子雲。

WSBL台電狀元籤

點名清大丁芷容

WSBL選秀10位球員報名有8名好手獲得青睞，擁有狀元籤的台電指名清華大學178公分中鋒丁芷容，總教練林紀妏表示，球隊禁區戰力較薄弱，「她這1年在3x3比賽展現出身體對抗能力，也是很聰明的球員。」

台電一口氣選進5人是4隊最多，林紀妏指出，球隊人手不足，上季只有10名球員，加上漫長賽季可能會有傷兵疑慮，「希望讓這些孩子們在大學端的努力被看見，也讓她們能有發揮的舞台。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法