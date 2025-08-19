晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

SBL選秀狀元 亞運金牌余祥平 返鄉基隆效力

2025/08/19 05:30

WSBL狀元台電丁芷容。（記者王藝菘攝）WSBL狀元台電丁芷容。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕第23屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會昨落幕，握有狀元籤的新軍基隆市隊指名義守大學前鋒余祥平，杭州亞運金牌成員榮登新科狀元郎。

選秀狀元余祥平（左）風光返鄉為基隆隊效力，右為基隆隊教練楊志豪。（記者王藝菘攝）選秀狀元余祥平（左）風光返鄉為基隆隊效力，右為基隆隊教練楊志豪。（記者王藝菘攝）

黃偉程進柏力力

蔣奇恩獲台銀指名

余祥平從基隆銘傳國中畢業後進入東泰高中、義守大學，2023年與林信寬、江均、汪哲宇在杭州亞運勇奪3X3男籃金牌，離家7年後將回到家鄉展開生涯新篇章，他除感到榮耀，也希望新賽季能爭取新人王，「給自己設定一個有壓力，但有機會達成的目標。」

SBL今年迎來第5隊基隆隊，由林冠綸出任總經理，楊志豪擔任總教練、前攻城獅助理教練沈欣漢也是教練團成員。根據規定，選秀前4輪每輪能指名2位球員，基隆隊最後挑走5位球員，包括余祥平、許廷崴、曹爾方、林子桓、陳禹劭。

本屆SBL選秀共10名球員中選，柏力力榜眼籤選進國體大前鋒黃偉程，台科大前鋒蔣奇恩第3順位獲台銀指名，成為本屆探花，台啤首輪就放棄指名，裕隆則選進羅楷翔、仲俊威、魏子雲。

WSBL台電狀元籤

點名清大丁芷容

WSBL選秀10位球員報名有8名好手獲得青睞，擁有狀元籤的台電指名清華大學178公分中鋒丁芷容，總教練林紀妏表示，球隊禁區戰力較薄弱，「她這1年在3x3比賽展現出身體對抗能力，也是很聰明的球員。」

台電一口氣選進5人是4隊最多，林紀妏指出，球隊人手不足，上季只有10名球員，加上漫長賽季可能會有傷兵疑慮，「希望讓這些孩子們在大學端的努力被看見，也讓她們能有發揮的舞台。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中