歐洲大滿貫賽》林昀儒復仇晉32強 甜吃生日蛋糕

WTT送上生日蛋糕為林昀儒慶生，讓他笑開懷。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨凌晨在WTT歐洲大滿貫賽男單首輪，以3：0擊退南韓名將李尚洙打進32強，報了今年仁川冠軍賽4強戰落敗的一箭之仇，也送給自己一個意義非凡的24歲生日禮物，WTT組委會賽後也獻上生日蛋糕為他慶生；台灣一姐鄭怡靜則克服局數1：2的落後，以3：2逆轉埃及好手梅謝芙，有驚無險晉級女單32強。

面對2021年奪下亞錦賽男單冠軍的李尚洙，世界排名11的林昀儒首局在9：10逆境下，連續化解4個局點後以16：14驚險拿下，隨後再以11：7、11：8連下兩城，完成甜蜜復仇。教練王翊澤表示，「第1局是整場比賽的關鍵，丟士之後有拿下，昀儒就比較有信心，整體發揮也就流暢多了!」

請繼續往下閱讀...

林昀儒32強將對決世界排名28的日本名將戶上隼輔，兩人曾是日本T聯賽木下東京隊友，經常一起練球，小林在2023年澳門冠軍賽、亞錦賽曾兩度擊敗戶上。

女雙方面，上個月美國大滿貫賽才和李昱諄攜手闖進4強的鄭怡靜，這一站改和左手持拍的簡彤娟搭配，兩人在首輪以直落三輕取塞爾維亞的盧普雷絲庫／蘇爾詹，16強將遭遇羅馬尼亞組合莎瑪拉／史佐克絲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法