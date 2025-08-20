連3年出賽逾40場 陳冠宇：投1場少1場

35歲的陳冠宇已連3季出賽超過40場。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕陳冠宇17日對味全龍8局下投1局無失分，達成中、日職生涯首次連續3季至少出賽40場，還拜打線9局上攻下超前分所賜拿到勝投，單季3勝也寫下中職生涯新高，昨又登板推進到41場。他認為，將滿35歲還能持續上場是很困難的事，很高興仍有能力幫助球隊，還笑說：「從生涯倒數的角度來看，每投1場就少1場了。」

陳冠宇2023年起專職牛棚，這3季各出賽41、54、41場，超越2017至19年在羅德一、二軍合計連續3季至少出賽30場，由於樂天本季還剩33場，他有機會改寫中職生涯單季出賽新高，他不諱言，「還真的滿多的。」卻也覺得，身為職棒選手，只要可以持續上場是很幸福的事。

還有能力、球隊需要 這樣的日子要珍惜

陳冠宇指出，選手到一定時間會去想念球場，比起以後開始懷念球場，後悔為何年輕時太保護自己，因為有過受傷不能上場的經歷，不如趁現在身體都OK，在球隊需要自己時，持續去做可以做到的事，「當你身體健康，可以站在場上，是值得驕傲的事。」上場前他都會告訴自己，「你還有能力，球隊也需要你，這樣的日子要珍惜。」

陳冠宇8月出賽9場仍無責失，戰績1勝1敗4中繼3救援，他認為，投第8局或第9局只是局數的差別，教練最晚第7局會提醒，都會給他乾淨的1局，他在上場前也做好準備，「比起固定投某1局對球隊幫助最大，讓球隊可以贏球比較重要。」

