飛力獅9勝入袋 首度主場MVP

飛力獅（統一獅提供）

〔記者吳清正／高雄報導〕飛力獅昨先發6局無失分，隊友也掌握第5局的滿壘契機連得4分，終場統一獅4：1擊敗中信兄弟，終止2連敗。

飛力獅只被擊出3支安打，投出7次三振，雖然第4局1出局被攻佔一、二壘，第5局更是無人出局被攻佔一、二壘，都被他一一化解，聯盟第1的防禦率下修到1.74，連3場先發都拿下勝投，本季第9勝。

請繼續往下閱讀...

飛力獅表示：「危機本來就是比賽的一部分，遇到了就要更專注投球，也感謝隊友的幫忙，尤其是捕手陳重羽，中信可能是季後賽的對手，之前對他們的勝率偏低，很高興能擊敗中信，希望給球隊更多信心。」

飛力獅本季第4次獲選單場MVP，卻是主場第1次，終於有跳舞的機會，他還先帶頭喊AAOA。他笑說，其實他沒有練習過，跳得很差，開心就好。

林佳緯、蘇智傑

各打回2分

統一總教練林岳平表示，飛力獅很少被長打，只要減少四壞球就不容易失分，由於他上週投了將近120球，昨投完6局、94球就把他換下場，給後援投手乾淨的1局。

統一前4局只從中信先發投手羅戈手中擊出1支安打，第5局陳聖平率先敲安，陳重羽打成三壘滾地球，眼看即將形成雙殺，不料二壘手岳東華接球失誤，給了統一延續攻勢的機會。羅戈對下一棒林泓弦連投4個壞球，統一無人出局攻佔滿壘，林佳緯和蘇智傑連續安打各攻下2分，取得4：0領先。

林岳平表示，和中信的比賽經常是對手失誤後追加分數的球隊贏球，過去大多是統一失誤丟分，這次終於把握住機會，不過，第9局也因失誤掉分，還好當時已2出局，若更早出現失誤，傷害可能更大。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法