體育 即時新聞

陳傑憲盼保持健康 再戰經典賽

2025/08/20 05:30

陳傑憲昨進行打擊練習，有機會週末重返一軍。（資料照）陳傑憲昨進行打擊練習，有機會週末重返一軍。（資料照）

明二軍復健賽

週末有望回一軍

〔記者吳清正／高雄報導〕因手腕傷勢在8月10日下二軍的統一獅陳傑憲，昨首度進行打擊練習，預定明天到二軍打復健賽，有機會在週末重返一軍。

陳傑憲昨在室內打擊練習結束後表示，手腕的狀況好很多，打擊已可以出力，今天再進行室外打擊練習。他表示，雖然狀況還沒有恢復到百分百，希望在能出賽的前提下，為球隊多做一些貢獻，其實總教練林岳平給他很大的空間，除了讓他到二軍休息，也告訴他，即使回一軍也不會馬上要求他打滿全場。

陳傑憲在去年世界12強賽和今年經典賽資格賽擔任台灣隊長，12強賽出賽7場擊出15支安打、2支全壘打、6分打點，打擊率0.625，是台隊奪冠大功臣，獲選最有價值球員、最佳防守球員和明星隊外野手，不僅場上表現優異，領導能力也受到教練團倚重。

雖然因手腕傷勢，陳傑憲今年打打停停，表現也受到影響，他表示，國家隊不是每個人都能打，能入選就是很大的榮耀，希望能保持健康，只要入選一定義不容辭。

陳傑憲表示，經典賽是最高層級的國際賽，會有許多大咖選手參賽，自己沒有機會打大聯盟和日職，很期待在經典賽和這些頂選手對決，若能有好成績，也會更有信心。

