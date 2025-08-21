張進德927打席第一盜 弟弟開轟同樂

悍將陳愷佑敲出致勝分，也是生涯首打點。 （記者陳志曲攝）

張家兄弟聯手6安

張進德（右一）5局上跑出生涯首盜，弟弟張育成（右二）8局上敲出8月首轟，兄弟倆聯手率悍將止客場4連敗。（記者陳志曲攝）

悍將大勝猿

張育成第8轟出爐，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕富邦悍將「張家兄弟」昨聯手擊出6支安打，張育成開轟4安猛灌3分打點，張進德更上演927打席才出爐的史上最晚盜壘，率隊以9：1大勝樂天桃猿，終止客場4連敗。

昨是「張家兄弟」張進德和張育成本季第5次同場先發，前4次球隊都沒贏球，昨晚在三、四棒連線終於進帳首勝。張育成直言，因為哥哥棒次在後面，總是會跟他說聲加油，「滿窩心的！」8局上敲出本季第8轟，也是8月首轟，「全壘打可遇不可求，這場終於打出來了，希望好的節奏繼續保持下去。」

請繼續往下閱讀...

張進德前5年都沒有盜壘成功，昨5局上和張育成1出局攻佔一、三壘，張洺瑀被三振瞬間，張進德盜上二壘，完成生涯第1次盜壘成功，花了927打席、840打數才完成首盜，兩項紀錄都是中職史上最晚。

史上最晚出爐盜壘

張育成表示，張進德學生時期腳程滿快的，但很久沒看到他盜壘，當下看到他很有技巧地滑壘，想要閃開觸殺，「恭喜他完成生涯第一次盜壘成功！」

富邦游擊新希望陳愷佑單場3支2，並在4局上靠高飛犧牲打送回致勝分，進帳生涯首分打點。富邦總教練陳金鋒直言，表現很好，但還有很長一段路要走，必須累積更多經驗。

陳愷佑也在游擊防區大秀強勁的臂力，在一壘接球的張育成就說，不要看他小小隻的，球速應該有140公里以上，球傳過來滿衝的，明年很想看他參加明星賽的速球王。

富邦近4戰有3場敲出14支安打，有別於前天晚上締造史上首次單場至少14安，且三振在4K以內卻僅拿1分的不名譽紀錄，昨晚狂灌9分，展現神奇的調整功力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法