不只中繼王 朱承洋加碼拚雙十

朱承洋（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕自從陳柏豪離開終結者的崗位，樂天桃猿就改為「雙守護神」的配置，由朱承洋和陳冠宇負責。尷尬的是，2人同時也在角逐生涯首座中繼王，教練團安排登板時機的調度，可能會左右誰來拿到這座個人獎項，讓朱承洋有了新目標。

朱承洋抓下樂天近5次救援成功的4次，稱職扮演守護神，目前累積15次中繼、7次救援，排在中繼排行榜第2，僅差王凱程和隊友陳冠宇1次。關於2人的關門時機和抉擇，投手教練川岸強指出，考慮因素包含對手屬性和打序，還有前次對戰的感覺，「當然會希望幫他們拿到中繼王，但我最重要的工作是讓球隊贏球。」

請繼續往下閱讀...

朱承洋今年投出生涯年，雖然坦言還是會想爭取中繼王，但上了場就是想辦法守下每場勝利，不會想說數據被追過，「無論是佈局投手或終結者，我都不會當作第9局在丟，而是想辦法去幫球隊完成這1局。」

隨著救援快速累積，朱承洋也有了新的目標，昨天跟黃子鵬就在閒聊，搞不好可以拚個「雙十」，這也是個稀有的紀錄。過去單季演出中繼和後援成功上雙有5位投手，分別是陳禹勳、陳韻文、曾峻岳、陳冠偉和林凱威，朱承洋有機會成為樂天隊史第2人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法