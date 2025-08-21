獅奉送9次四壞 兄弟變現勝果

兄弟黃韋盛（左）開轟，和總教練平野惠一慶祝。（中信兄弟提供）

黃韋盛2分砲

連8場安打

〔記者吳清正／高雄報導〕中信兄弟昨掌握統一獅投出9次四壞球的契機，只擊出6支安打就攻下8分，包括黃韋盛的2分全壘打，終場以8：3終止2連敗。

中信總教練平野惠一表示，這場有很好的部分，才能用6支安打攻下8分，但也被雙殺4次，還有跑壘上的瑕疵，賽後馬上召集選手開會，希望能改正錯誤。

因多位主力打者傷或感冒缺陣，中信前兩場合計只攻下1分，在對手打擊狀況不佳下，統一卻頻頻送大禮，先發投手周彥農一開賽連投8個壞球，雖然統一馬上叫暫停，他又連投2次四壞球，讓中信擠回1分，曾頌恩雙殺打再換回1分。第3局周彥農一上場投出第6次四壞球，黃韋盛轟出2分砲，連8場有安打。

第4局統一獅換上劉予承，一上場也連投7個壞球，第2個好球被許庭綸打出二壘打，岳東華擊出投手前滾地球，劉予承選擇傳本壘已來不及。胡智為第7局投出2次四壞球，被擊出3支安打再失3分。

中信李博登先發7局被擊出7支安打，投出4次三振，只在第3局遭遇亂流，單局被打5支安打失3分，連續5場投出優質先發內容，拿下3連勝、5連不敗。

李博登最近4場先發有3場投7局，他表示，過去在小聯盟比較少長局數，因為和在台灣的責任不同，所以就在比賽中去調整，加強自己的體能。他賽後也把勝利球送給捕手陳統恩，他表示，這是陳統恩蹲滿9局首次贏球，不但在配球上給他很大的幫助，打擊上也有2支安打。

