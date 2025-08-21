晴時多雲

體育 即時新聞

林家鋐近鄉不情怯 生涯首轟

2025/08/21 05:30

台鋼林家鋐在家鄉台東迎來生涯首轟。（台鋼雄鷹提供）台鋼林家鋐在家鄉台東迎來生涯首轟。（台鋼雄鷹提供）

魔鷹開轟3長打台鋼4連勝

〔記者羅志朋／綜合報導〕台鋼雄鷹昨敲出11安，包含魔鷹和林家鋐開轟，最終就以7：4扳倒味全龍拿下4連勝，下半季台鋼勝率5成60排名第2，年度勝率5成18暫居第3，龍隊苦吞3連敗，下半季勝率跌破5成。

魔鷹首局掃出二壘安打，幫助台鋼先馳得點，2局上陳子豪轟兩分砲反超前，生涯首度在家鄉台東開轟，3局下魔鷹轟陽春砲，本季第23轟出爐，持續領先全聯盟，4局下林家鋐轟兩分砲，生涯首轟出爐，和陳子豪同樣都在家鄉開轟。

關鍵出現在6局下，龍隊推出王維中登板，兩出局一、二壘有人王博玄敲出二壘安打，打下2分打點突破4：4平手僵局，7局下魔鷹敲二壘安打，王柏融適時敲安再添保險分，王維中投3局失3分苦吞本季第3敗，林詩翔後援1局無失分，拿下傲視全聯盟的第22次救援成功。

值得一提的是，林家鋐與林詩翔都曾是選秀落榜生，老家也都在台東，英雄不怕出身低，如今兩人都成為雄鷹軍團主力，林家鋐昨在鄉親父老面前開轟，本季林詩翔在台東3度登板都拿下救援成功。

魔鷹昨掃出3支長打，包含陽春砲和兩支二壘安打，打下2分打點，本季第3度獲選單場MVP，他說，「我表現好，團隊也表現很好，這是全隊一起拿下的勝利，我們會繼續努力衝擊季後賽。」

