禁區稀有品 曾祥鈞8位數年薪回勇士

曾祥鈞以千萬年薪規格重返富邦勇士。 （資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士昨宣布正式迎回旅日長人曾祥鈞，雙方簽下複數年合約，而他在新賽季將披上88號戰袍，記念父親，同時期許自己可以發揮在日本所學，幫助球隊。

曾祥鈞將沿用旅日背號88號。（資料照，取自名古屋戰鷹官網）

旅日1年返台

曾祥鈞檔案

自由市場搶手貨

27歲、205公分的曾祥鈞從輔仁大學畢業後加入勇士，成為球隊在PLG三連霸的班底，同時他也是近幾年台灣男籃的禁區重要戰力。他在去年和勇士合約到期後，決定赴日挑戰，加入B1聯盟名古屋戰鷹，但大多都是替補上陣，場均1.9分、2.1籃板，賽季後段才有較多出賽時間。

多功能長人

老東家給複數年約

曾祥鈞和戰鷹合約到期後並未續約，休季後返台，8月初時披上國家隊戰袍出征亞洲盃，而成為自由身的他，引起國內許多球隊的興趣，至少有一半隊伍有意爭取他加盟，但最後他仍選擇回到熟悉的老東家勇士，推估年薪達到8位數，讓人期待他千萬等級身手的表現。

即便先前仍有意繼續旅外，曾祥鈞最後選擇留在台灣，他表示，討論後還是希望有多點時間陪伴家人，而會選擇勇士，是因這是他踏上職業舞台後加入的第一支球隊，「這裡很像一個大家庭，所以最後決定回來。」提到旅日的收穫，曾祥鈞表示，日本長人很多元且各有所長，讓他必須思考該如何應付，累積不少經驗。

新賽季曾祥鈞會沿用在戰鷹所使用的88號，他透露，這數字對他來說有很多意義，除了是自己生日，另外他也想到他的父親，「我爸鼓勵我要勇於到國外去挑戰，我完成了這目標，亞洲盃也選同樣背號，所以新賽季想用同樣號碼，繼續努力。」

勇士上季在總冠軍賽不敵桃園領航猿以亞軍作收，總教練吳永仁認為，曾祥鈞是國內極少數具備高度、機動、防守，且擁有中距離、外線投射潛能的本土內線長人，也願意做苦工，期待他回歸後能讓球隊調度更有彈性。

