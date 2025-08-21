戰神風險管理 速簽謝銘駿

謝銘駿寫下加盟台新戰神願景「上場防守書豪、得第一」。（台新戰神提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕旅美小將謝銘駿提前返台投入台灣職籃選秀，日前在TPBL新人選秀會首輪第4順位獲台新戰神青睞，昨他確定完成簽約，據悉合約有附加激勵條款，戰神期許這位未來新星能在職籃舞台站穩腳步。

選秀第1指名

PLG搶人失利

謝銘駿助光復高中完成HBL二連霸，並拿下FMVP，去年畢業後赴美追夢，並入圍全美麥當勞高中明星賽東區大名單，成為第2位獲此殊榮的台灣球員。TPBL選秀報名名單出爐後，19歲的謝銘駿意外出現在名單中。據了解，謝銘駿返台決定就引發職籃球隊關注，最後由戰神球團拔得頭籌，將他納入麾下。

謝銘駿表示，加入戰神想向學長雷蒙恩學習美式球風，持續精進自己。至於戰神次輪第4順位選進的魏芃禾也完成簽約，他期待和效力高雄海神的哥哥魏莨哲交鋒，「選秀時，哥哥要我好好享受，場上對到的時候，我就不會讓他這麼好享受了！」

另外，PLG迄今未宣布選秀消息，導致網羅人才面臨落後。而PLG有球隊在TPBL選秀落幕後找上謝銘駿，可惜搶人失敗，只能看著謝銘駿加入戰神。

