鄭怡靜嘗鮮左腕 帶簡彤娟闖8強

2025/08/21 05:30

鄭怡靜（右）與林昀儒聯手晉級混雙8強。 （取自WTT官網）鄭怡靜（右）與林昀儒聯手晉級混雙8強。 （取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣新女雙組合鄭怡靜／簡彤娟昨在WTT歐洲大滿貫賽瑞典站女雙16強，以直落三擊退羅馬尼亞的莎瑪拉／史佐克絲，首度合拍就闖進8強；鄭怡靜和林昀儒的混雙組合，也有驚無險地以3：2力退瑞典組合卡爾森／卡爾柏格，8強將對決世界排名第一的中國「棟曼組合」林詩棟／蒯曼。

鄭怡靜（右）與簡彤娟聯手闖進女雙8強。（取自WTT官網）鄭怡靜（右）與簡彤娟聯手闖進女雙8強。（取自WTT官網）

首度合拍驚奇

「學姐太強了」

過去鄭怡靜的雙打搭檔，從黃怡樺、陳思羽到最近的李昱諄都是右手持拍，為了備戰2028年洛杉磯奧運，嘗試更多的組合，鄭怡靜這一站首度和左手持拍的簡彤娟搭配，鄭簡配首輪以直落三輕取塞爾維亞組合，昨面對單打都頗具實力的莎瑪拉／史佐克絲，也以13：11、11：8、11：9強渡關山。

簡彤娟表示，「今天發揮比較正常，雖然還是很緊張，畢竟第一次和怡靜學姐搭檔，她真的太強了，很怕拖累到她，可能我的回球質量沒有昱諄那麼高，今天看到學姐一直在後面救球，感覺很不好意思！」

混雙方面，東京奧運聯手摘銅的林昀儒／鄭怡靜，面對世界排名第9的卡爾森／卡爾柏格，兩度在局數領先下被追平，決勝局林鄭配在9：7領先下連丟3分陷入9：10的絕境，但兩人沉著應戰，在化解1個賽末點後以12：10驚險獲勝。小林表示，「這場球我們發揮得不錯，最近和他們才打過，比較熟悉，今天就是一直在比賽中尋找機會突破。」

男雙方面，世界排名第4的林昀儒／高承睿16強迎戰中國新組合梁靖崑/溫瑞博，一度克服局數0：2落後，決勝局更取得8：5領先，最終仍以9：11飲恨。

