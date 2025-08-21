游能茗具斜槓功能 進世界盃20人名單

游能茗（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕本屆U18世界盃將於9月5日在日本沖繩開打，台灣隊昨集訓過後，選訓委員將24人名單再縮減成20人正式名單，再經過集訓與自辦熱身賽後，台灣隊預計本月27日出發，安排與當地球隊熱身賽備戰。

昨台灣隊20人名單公布，共7位準職棒生入選，其中富邦悍將今年榜眼張育豪、第4輪江庭毅兩位捕手都入選，另一位培訓的捕手是選秀當天退選、盃賽後即將赴美唸書的游能茗，教練團選擇將3人都納入名單。

台灣隊總教練廖宏淵透露，原本一度考慮帶8位投手、2位捕手，但原本在藍圖內的右投鄭品紳，集訓時出現傷勢只得割愛，後續又考量賽程密集，捕手體能消耗不亞於投手，加上該位置非專職難以勝任，若有1人受傷，另1人負擔將加劇，因此選擇帶3人。廖宏淵補充，游能茗可兼守外野、一壘，張育豪也可支援一壘，調度算靈活，熱身賽時甚至讓3人同場先發過。

主力陣型方面，廖宏淵初步透露雛形，二游可能由味全龍次輪新人吳承皓、金門出身185公分潛力強打許書誠共築，打擊穩定的張乙安扛三壘，開路先鋒兼中外野手交給帕蘇拉．塔基斯利尼安。而張乙安、林珺希和蔡琞傑等野手，都能兼任投手，廖宏淵補充，林珺希和蘇嵐鴻有望共扛終結者任務。

