30歲運動部長 李洋呼之欲出

2025/08/22 05:30

30歲運動部長 李洋呼之欲出運動部9月9日掛牌，傳出兩屆奧運羽球男雙金牌李洋將成為首任部長。
（資料照）

9月9日掛牌 最快明公布人事

〔記者粘藐云、蘇永耀、鍾麗華／台北報導〕運動部將在9月9日正式掛牌，首任運動部長昨天傳出由兩屆奧運羽球男雙金牌李洋出任；次長方面，現任體育署長鄭世忠、副署長洪志昌、南華大學校長高俊雄和國家運動科學中心執行長黃啟煌都是可能人選。

運動部長人選遲遲未公布，包含鄭世忠、教育部政務次長張廖萬堅、網球名將盧彥勳、舉重女將郭婞淳都曾被點名，其中又以李洋出線的呼聲最高，最快在8月23日將會有答案。

行政院發言人李慧芝昨表示，行政團隊非常重要，因為推動國家前進與政策執行，所以有任何異動或調整，都會適時向大家說明。

剛滿30歲的李洋去年巴黎奧運和王齊麟攜手奪金後急流勇退，當時他表示，卸下選手身分後想繼續推廣羽球，甚至有意角逐羽球協會理事長。

選手生涯繳出亮麗成績，且對推廣體育抱有熱情，李洋一直被視為運動部長熱門人選，對於傳聞甚囂塵上，他僅低調表示，目前沒有收到任何消息。至於被點名將升任運動部政務次長的鄭世忠則表示：「我並未被徵詢，消息以行政院公布為主。」洪志昌、高俊雄和黃啟煌則沒有正面回應。

體育署長鄭世忠（左一）昨出席世運代表隊返國餐會，據傳他將升任運動部政務次長。（記者陳志曲攝）體育署長鄭世忠（左一）昨出席世運代表隊返國餐會，據傳他將升任運動部政務次長。（記者陳志曲攝）

運動部經費 明年破紀錄248億

行政院長卓榮泰在成都世運會返國餐會上雖未正式公布部長人選，但他表示已正式核定明年度運動部經費將達到248億元，創下史上新高，「希望未來主持運動部人員可充分發揮，讓每個想投入競技運動的人都能獲得全面照顧，除了全民體育、國際賽事、適應體育，另外還要幫台灣壯大體育產業，讓它成為一個照顧後輩的力量。」

