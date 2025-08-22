晴時多雲

李洋的挑戰 協會改選、亞運

2025/08/22 05:30

李洋（左）去年與王齊麟締造奧運男雙2連霸後急流勇退，現職是國立體大專技副教授。（資料照）李洋（左）去年與王齊麟締造奧運男雙2連霸後急流勇退，現職是國立體大專技副教授。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕剛滿30歲的退役羽球名將李洋傳出將成為首任運動部長，引發外界議論，他若真的登上部長大位，勢必會遇到諸多挑戰。

李洋去年巴黎奧運和王齊麟摘男雙金牌後就急流勇退，被延攬到國立體大擔任副教授及球隊教練，日前也在全國羽球排名賽指導選手。面對外界詢問他擔任運動部長的消息，他都以「別鬧了」等回應，一切得等到行政院發布才算數。

缺乏行政歷練 是最大罩門

和李洋熟識的友人指出，李洋個性穩重，對體育相當有熱忱，很想推廣羽球並為台灣體壇做事情，如今若真的可以當部長，將有機會實踐理想。昔日搭檔王齊麟表示，前陣子有看到相關新聞，後來沒有特別注意，「近日跟李洋一起吃飯，我也沒特別問，我想如果真的確定，他自然就會跟我說，但現在真的不清楚。」

需借助兩政次 完成新布局

由於李洋年紀尚輕，最大問題是缺少行政歷練，但傳聞中的次長人選，包括體育署長鄭世忠、前體育署長高俊雄、體育署副署長洪志昌、運科中心執行長黃啟煌等，都是體壇資深官員，就是要幫助他儘速上軌道。

明年各單項體育協會將進行改選，加上重頭戲名古屋亞運如何衝出成績，都將是李洋上任後將面臨的課題。體壇人士認為，李洋是運動員出身，可以清楚知道選手的需求，但必須花時間熟悉單項協會增加互動，以利業務推動。

