PLG三缺一 洋基工程倉促成軍

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG昨天正式宣布高雄鋼鐵人退出，洋基工程將以洋基運動育樂申請加入，新賽季可望繼續以4隊規模開打，但新球隊依舊是謎團，洋基育樂運動發言人程志豪對於所有細節僅回應「尚在規劃中」。
主場在新竹
其餘資訊仍是謎團
在和TPBL合作失敗後，PLG最慘狀況是只剩富邦勇士、桃園領航猿和台鋼獵鷹3隊，但昨證實傳聞的洋基工程成為第4隊，讓聯盟能「續命」。據了解，PLG最快今天公布選秀辦法，選秀會可能在9月登場。
外傳前台鋼總經理錢韋成將接任新球隊的總經理，另外，前中信特攻教練李逸驊、前福爾摩沙夢想家助教陳世念都被點名是教練可能人選，對此程志豪僅說，已鎖定人選但不便透露。
由於倉促成軍，洋基工程現階段能找到的即戰力有限，外界也擔心可能會與聯盟其他3隊的戰力有明顯落差，程志豪表示，之後會舉辦記者會對外正式說明球隊狀況、球員組成等相關細節。
對於洋基的主場將落腳新竹，可能會衝擊TPBL新竹攻城獅票房，總經理張樹人正面表示，不會將此視為是競爭，且對自家球迷很有信心，而他認為球隊首要還是專注自己，畢竟上季墊底，新賽季得振作才能讓粉絲重拾信心。
