U15亞洲盃》怪物左右護法待命 今贏日本就爭霸

2025/08/22 05:30

趙晟皓三振菲律賓打者後握拳大吼，他昨先發4.2局無失分，還飆出8K。（記者李惠洲攝）趙晟皓三振菲律賓打者後握拳大吼，他昨先發4.2局無失分，還飆出8K。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕U15亞洲青少棒賽昨超級循環賽台灣隊以10：0提前於6局「扣倒」菲律賓，日本以5：1扳倒南韓，今天下午1點半南韓對菲律賓勝算大，因此，晚上6點半台灣隊必須擊敗日本，在超級循環賽台、日、韓戰績才能同為2勝1敗，再比較3隊TQB（對戰優質率），台灣隊拿到明天冠軍戰門票，若輸日本只能爭季軍。

胡冠威（左）與林亞倫擁有145公里以上火球。（記者李惠洲攝）胡冠威（左）與林亞倫擁有145公里以上火球。（記者李惠洲攝）

日本昨扳倒南韓，戰績2勝0敗領先各隊。 （記者李惠洲攝）日本昨扳倒南韓，戰績2勝0敗領先各隊。 （記者李惠洲攝）

全力搶勝 不必動用TQB

根據大會提供TQB數據顯示，日本為+0.69、台灣-0.12、南韓-0.18，意味日本最佔優勢，南韓趨於劣勢，台灣隊總教練邱耀宇昨表示，今天贏日本就晉級，不用再算TQB，全力搶勝就對了，會把最好的投手都推上去，當作最後一場在打。

胡冠威、林亞倫 開火球雙保險

U15台灣隊投手群臥虎藏龍，左投胡冠威最快球速147公里、右投林亞倫最速146公里，在青少棒階段兩人都屬「怪物火球男」等級，另一名右投莊子濬最速也飆破140公里，今天台日大戰3人都有機會登板投球。

去年U15世界盃日本奪冠，台灣隊拿下季軍，教頭正是邱耀宇，他表示，去年超級循環賽以6：5逆轉勝日本，對手每年實力都差不多，以強攻和打帶跑戰術為主，很少短打，「我們左打比較多，如果日本推出左投先發，先發應該會擺多一點右打。」賽史台日交手，台灣隊取得9勝4敗對戰優勢。

台灣隊昨敲出12安，加上對方奉送7次四死球和4次失誤，最終以10分差「扣倒」菲律賓，賽後邱耀宇不斷提醒選手注意事項，他強調，得點圈有人打者出棒還是太急躁，希望今天對日本能做修正。

