雄鷹最好的劇本 3連戰拉下兄弟

2025/08/22 05:30

〔記者吳清正／台北報導〕下半季戰績領先的中信兄弟，今天起在大巨蛋和排名第2的台鋼雄鷹進行首位攻防三連戰。中信鄭浩均今天將重返一軍，先發對決挑戰23連勝的台鋼洋投後勁。

後勁（資料照）後勁（資料照）

鄭浩均（資料照）鄭浩均（資料照）

台鋼目前落後中信1.5場勝差，如果3連戰達成橫掃，戰績就超越中信；中信上半季對戰台鋼只有3勝9敗，下半季扳成各2勝2敗，這個系列賽要取得對戰優勢，力保領先地位。

鄭浩均本季先發8場，戰績4勝1敗，投40.1局只被擊出21支安打，防禦率1.34，被上壘率也只有0.84，今年對台鋼先發1場，投5局被擊出2支安打失1分。

後勁續攻2紀錄 鄭浩均正面迎敵

鄭浩均8月9日先發後下二軍，中信總教練平野惠一表示，鄭浩均前年季後動了手肘韌帶置換手術，今年復出後的出賽有明確計劃，因此在先發8場後讓他休息較長的天數。

後勁22連勝和連續30場先發不敗，都已經改寫原本由現任統一獅投手教練潘威倫保持的中職紀錄，將繼續挑戰同為潘威倫保持的先發21連勝和單季16連勝，目前分別還差2場和4場。後勁今年對中信先發5場拿下3勝，但是對戰防禦率3.73和被上壘率1.24都是最高。

中信因為主力打者陳俊秀和詹子賢受傷、王威晨和高宇杰重感冒缺陣，週日被富邦完封，週二對統一獅只得1分，週三雖然攻下8分，也只擊出6支安打，這次3連戰能否找回打擊火力，將是勝敗關鍵。

