晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

宋晟睿砲轟真後勁 迎雙10

2025/08/23 05:30

雄鷹新秀韋宏亮（左二）在場邊戴上太陽花頭套，開啟「太陽攻勢」。（記者方賓照攝）雄鷹新秀韋宏亮（左二）在場邊戴上太陽花頭套，開啟「太陽攻勢」。（記者方賓照攝）

單場雙轟 中斷後勁紀錄

宋晟睿砲轟真後勁 迎雙10兄弟宋晟睿單場雙轟3打點，成為本季聯盟首位「10轟10盜」打者。
（記者方賓照攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨作客台北大巨蛋迎戰中信兄弟，由上週六締造跨季22連勝中職新猷的後勁先發，只是他不敵前一天兄弟總教練平野惠一扮演「後勁2號」的特訓對象宋晟睿，在2局下和4局下分別遭到「睿睿」兩分砲和陽春砲轟炸，終場台鋼以3：4不敵兄弟，後勁在豪取12勝後吞下第1敗，而宋晟睿也成為本季聯盟首位達成「10轟10盜」的打者。

除了台鋼派出「不敗後勁」，兄弟以本土王牌「美美」鄭浩均接招，兩位投手都未達到最佳狀況，後勁用103球才投完5局被敲5安失4分，除了包括兩發全壘打，還投出3次保送，鄭浩均則用85球投完4局，5局上被魔鷹敲出安打後退場，累計共失3分，還送出含1次觸身球的6次保送。

平野賽後透露前天在洲際球場練習時，自己在打擊練習時扮演「後勁2號」，還完美壓制宋晟睿，宋晟睿也謝謝平野的特訓，「平野用玩的心態跟我們練習，我也專注自己的好球帶做進攻，謝謝他，昨天這樣跟我玩，滿有趣的。」

雄鷹攻蛋 太陽招式失利

台鋼在賽前僅落後暫居下半季第1的兄弟1.5場勝差，當然期盼昨起3戰能夠有超車的局面出現。但台鋼從去年起在大巨蛋的戰績，至今賽前是7勝15敗，被球迷形容在「愈熱的地方打得愈好」，因此球團賽前先在休息室貼出3張太陽照片，開賽後又帶來太陽花和太陽花的頭套，期盼讓巨蛋內充滿陽光。

只是「太陽攻勢」並未奏效，台鋼雖在1局上靠王柏融適時安打先馳得點，2局上和5局上也各添1分，但6至9局牛棚投手順利守成，也讓兄弟拿下連勝，並和台鋼的勝差拉大到2.5場，台鋼則中止4連勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中