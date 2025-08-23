宋晟睿砲轟真後勁 迎雙10

雄鷹新秀韋宏亮（左二）在場邊戴上太陽花頭套，開啟「太陽攻勢」。（記者方賓照攝）

單場雙轟 中斷後勁紀錄

兄弟宋晟睿單場雙轟3打點，成為本季聯盟首位「10轟10盜」打者。

（記者方賓照攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨作客台北大巨蛋迎戰中信兄弟，由上週六締造跨季22連勝中職新猷的後勁先發，只是他不敵前一天兄弟總教練平野惠一扮演「後勁2號」的特訓對象宋晟睿，在2局下和4局下分別遭到「睿睿」兩分砲和陽春砲轟炸，終場台鋼以3：4不敵兄弟，後勁在豪取12勝後吞下第1敗，而宋晟睿也成為本季聯盟首位達成「10轟10盜」的打者。

除了台鋼派出「不敗後勁」，兄弟以本土王牌「美美」鄭浩均接招，兩位投手都未達到最佳狀況，後勁用103球才投完5局被敲5安失4分，除了包括兩發全壘打，還投出3次保送，鄭浩均則用85球投完4局，5局上被魔鷹敲出安打後退場，累計共失3分，還送出含1次觸身球的6次保送。

平野賽後透露前天在洲際球場練習時，自己在打擊練習時扮演「後勁2號」，還完美壓制宋晟睿，宋晟睿也謝謝平野的特訓，「平野用玩的心態跟我們練習，我也專注自己的好球帶做進攻，謝謝他，昨天這樣跟我玩，滿有趣的。」

雄鷹攻蛋 太陽招式失利

台鋼在賽前僅落後暫居下半季第1的兄弟1.5場勝差，當然期盼昨起3戰能夠有超車的局面出現。但台鋼從去年起在大巨蛋的戰績，至今賽前是7勝15敗，被球迷形容在「愈熱的地方打得愈好」，因此球團賽前先在休息室貼出3張太陽照片，開賽後又帶來太陽花和太陽花的頭套，期盼讓巨蛋內充滿陽光。

只是「太陽攻勢」並未奏效，台鋼雖在1局上靠王柏融適時安打先馳得點，2局上和5局上也各添1分，但6至9局牛棚投手順利守成，也讓兄弟拿下連勝，並和台鋼的勝差拉大到2.5場，台鋼則中止4連勝。

