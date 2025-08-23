兄弟40號開金口 雄鷹40號破功

雄鷹洋投後勁跨季連勝紀錄停在22場。（記者方賓照攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕36歲的台鋼雄鷹洋投後勁上週六締造跨季22連勝中職新猷，昨賽前中信兄弟投手教練王建民都直呼「後勁很強」，認為他不管是直球、卡特球或變化球，都滿到位的；只是在被同穿40號的王建民「舒服」之後，後勁開賽後投得異常辛苦，前兩局合計被敲兩分砲在內的4支安打失3分，4局下再被宋晟睿敲出單場第2轟，顯得有些沒勁。

王建民（記者方賓照攝）

建仔盛讚後勁

史詩紀錄不簡單

樂天桃猿時期的豪勁專司後援，還曾以單季36次救援成功拿下救援王，去年初以後勁之名加盟台鋼後，他轉型成為先發投手，不但新譯名和王建民的傳記電影同名，兩人更同穿40號。儘管和後勁屬於同一家經紀公司，王建民表示平常都是在球場上遇到，「我們私下沒有聊過，但他會來找艾迪頓（兄弟外籍投手教練）聊天。」

只是對於後勁在轉型之過還能投出一片天，甚至刷新潘威倫在2007-2008年締造的跨季21連勝紀錄，都讓王建民認為很不簡單，「因為先發轉中繼，會比較簡單一點，如果中繼要回到先發，球的數量和局數，都是滿大的挑戰。」

兄弟總教練平野惠一則認為，遇到後勁這樣的好投手，「打倒他會更有價值」，像他個人在選手時期遇到好投手會更有勝負心，昨賽前就說：「如果今天有安打、有得分，或是有拿下勝利，請多多誇獎我們的選手。」擔任先發7棒右外野手的宋晟睿就值得象迷熱情掌聲，他昨1局下轟出兩分砲，4局下再轟陽春砲，生涯首次達成單季10轟。

