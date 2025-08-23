李勛傑證明自己 一步步追上朱哥

猿隊李勛傑敲出生涯首轟3分砲。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿昨「阿咪趴」請來國軍「黑鷹」直升機霸氣開場，20歲菜鳥李勛傑在本季桃園最多的13251名觀眾前夯出生涯首轟，搭配先發投手波賽樂的6局無失分好投，終場以9：0完封統一獅，跟下半季第2的台鋼雄鷹無勝差，緊追龍頭中信兄弟。

扛出生涯首轟 助猿完封獅

樂天在5局下靠張閔勛、林子偉敲安上壘，李勛傑逮中蒙德茲的變化球，一棒夯出3分彈，率隊先馳得點。今年李勛傑在一軍出賽47場，已拿下3次單場MVP，且在關鍵時刻的打擊有一套，得點圈打擊率高達3成33，展現「後朱育賢時代」競爭一壘手的強烈企圖心。

李勛傑直言，季前得知朱育賢要轉隊，心想要盡己所能去爭取一壘，「雖然我跟朱哥相比還是天差地遠，不同層級，但我會一步一步追上他。」

李勛傑是前年選秀第5指名，即便是高中畢業選手，上去就有上一軍機會，今年已成為陣中最多先發一壘的選手，進度飛快。樂天總教練古久保健二認可他的努力，但也提到昨天開轟後第3打席在二、三壘有人的無效出局數，「他在等比較拿手的進攻位置，但投手不可能輕易投給他，打擊節奏沒有很好，這是他要學習的。」

李勛傑在5月曾貢獻單月打擊率4成07，6月急凍到1成50，而7、8月也是類似的高低起伏，昨天的首轟是他好久沒有的感覺，坦言低潮時遇到很多挫折，突然無法打出成績時，負面想法比較多，後來試著把問題簡單化。李勛傑表示，今年球季是好的時候很好，壞的時候很壞，該怎麼在頻繁賽事中去穩定狀況，這是最重要的。

在8月31日的洋將大限之前，波賽樂昨93球投6局僅被敲5支安打，無失分，收下3連勝。古久保大讚內容和節奏都非常好，「已經沒有比這個更好的投球內容了！」一句話暗示波賽樂可望過關續留，再戰剩餘球季。

