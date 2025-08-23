鍾亦恩備戰U18 先嚐到職棒強度

猿季中選秀新秀鍾亦恩（左）與王奕翔昨參觀一軍主場。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿第1指名鍾亦恩跟第5指名王奕翔昨天到桃園球場參觀，2位投手都是今年U18世界盃國手，而鍾亦恩確定是先發輪值一份子，他直言很期待跟各國列強一拚高下。

猿第1指名 對過獅二軍

簽約金超過500萬的鍾亦恩，一到桃園球場就直呼「很夢幻」，過去因單薄身材被稱呼「紙片人左投」的他，在集訓期間強化身體素質，除了經紀公司有請營養師，他也透露台灣隊吃得很好，「有高級版的便當，還有牛排跟牛丼！」

鍾亦恩過往均速約136-137公里，集訓期提升至140公里，並提前嚐到職棒的強度。他說，有次對上統一獅二軍，發現打者對失投球掌握度很好，必須要控得更準。U18世界盃將在9月5日於沖繩開戰，鍾亦恩表示很期待盃賽，但也有點替沒入選的隊友感到不捨，一定會帶著他們的份去沖繩拚。

王奕翔將扮演U18台灣隊的活棋，無論比賽前段或後段都會待命，他說，很期待對上美日韓，「這3國都是在國際賽很強的隊伍，實力不相上下，美國應該也有不少選秀順位很高的選手，感覺對決他們可以學到很多。」

