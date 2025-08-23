晴時多雲

體育 即時新聞

張洺瑀進職棒9年 首登英雄舞台

2025/08/23 05:30

悍將一壘手范國宸演出美技守備。（記者塗建榮攝）悍將一壘手范國宸演出美技守備。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將於7局下靠張洺瑀代打、豊暐敲安相繼建功，一舉灌進3分打破平手局面，配合魔力藍交出近9場出賽的第8次優質先發，以6：4送給味全龍4連敗，富邦今年在八月首次打出連勝，並以5勝超越去年的4勝，張洺瑀進職棒9年首次獲選單場MVP，賽後哽咽感謝自己沒有放棄。

張洺瑀7局下代打敲出勝利打點，助悍將賞龍4連敗。 （記者塗建榮攝）張洺瑀7局下代打敲出勝利打點，助悍將賞龍4連敗。 （記者塗建榮攝）

代打建功 感謝自己沒放棄

味全雖於2局上靠4支安打串聯以3：0先馳得點，打完5局卻被富邦扳成平手，7局下富邦由張進德保送、范國宸安打重啟攻勢，先靠張洺瑀代打建功以4：3首次超前，再靠豊暐敲安追加2分以6：3擴大領先，代跑張進德的高捷、代打陳真的張洺瑀都做出貢獻。富邦去年八月4勝17敗，今年八月5勝10敗雖也不理想，但還有7場可追加勝場。

魔力藍本季第7勝到手，追平2022年效力中信兄弟時的單季最佳，總教練陳金鋒指出，投手不可能不被打安打也不掉分，魔力藍只是剛好都集中在第2局，投完7局只失3分仍是很好的先發。曾峻岳投第8局雖也失1分，但球速、進壘角度都很好。7局下會啟用張洺瑀代打，主要是陳真在得點圈的擊球率不高，因此換左打的張洺瑀，「他表現得很好，非常關鍵的1個打席。」

張洺瑀於2016年選秀會第五輪被義大犀牛指名，2018-19年都待在二軍，進職棒超過3000天終於首次站上MVP頒獎台，他表示，既然總教練相信他，願意給他機會，就是想盡辦法幫助球隊，當下只想打平、打強，看到球越過投手非常振奮，「打職棒到現在，不要說MVP，可能連站穩一軍或替補也還不夠格，感謝自己沒有放棄，每個遇過的教練和隊友，都是我的恩人。」

