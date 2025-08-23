U15亞洲盃》逼出日本6失誤 台灣小將闖冠軍戰

日本隊單場發生6次失誤。（記者李惠洲攝）

今晚再度交鋒 挑戰2連霸

胡冠威先發5局奪勝，是台灣晉級爭霸戰最大功臣。

（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕一向以守備穩健著稱的日本，昨單場竟發生6次失誤，加上台灣隊敲出10安，最終台灣隊就以10：7扳倒日本，晉級U15亞洲青少棒賽冠軍戰，今天晚上6點半台日再度交鋒爭冠，台灣隊強勢挑戰二連霸。

高品瀚驚險守成。（記者李惠洲攝）

前3局台灣隊就取得5分領先，4局下日本一口氣追回5分扳平戰局，台灣隊總教練邱耀宇表示，4局上無人出局一壘有人下達打帶跑戰術失敗，下個半局就被對手得5分，「棒球就是這麼奧妙，我跟教練團說下個半局要注意，真的就被得5分，4局結束中場休息叮嚀選手不要放棄，比賽後半段精神和態度更要拿出來。」

台灣小將打起精神，靠安打和對方守備頻頻失誤，第5、6局共灌進5分鎖定勝局，日本單場6次失誤種下敗因，邱耀宇認為，日本球員基本功很好，只是關鍵比賽還是會有壓力。

胡冠威5局飆6K

「給他打100分」

台灣隊先發左投胡冠威用76球投5局被敲7安飆6K，受隊友守備影響，失5分都非責失拿下勝投，最快球速143公里，邱耀宇指出，4局下若非兩次失誤，胡冠威應該可以完投7局，「給他表現打100分。」「我給自己打90分。」胡冠威說，剩下10分還要再努力，想把比賽投完，只是體力不允許，不能怪隊友失誤，大家再加油就好。

台灣隊預賽首戰以3：5不敵南韓，帶著0勝1敗進入超級循環賽，連續打敗菲律賓、日本，台、日、韓戰績同為2勝1敗，比較3隊TQB（對戰優質率），台日勝出爭冠，南韓只能與菲律賓打季軍戰，南韓教練團昨坐在球場看台觀戰，內心想必五味雜陳。

邱耀宇認為，過了第一場球隊會愈來愈好，有告知選手打得好是你們的功勞，打不好教練會負責，心態不要太浮躁，不在乎個人成績，只在乎球隊贏球，冠軍戰放開來打，享受比賽。

