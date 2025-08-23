晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U15亞洲盃》曾乙喆控球小出包 交給隊友安啦

2025/08/23 05:30

台灣隊3棒曾乙喆貢獻2分打點。（記者李惠洲攝）台灣隊3棒曾乙喆貢獻2分打點。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕曾乙喆和莊子濬是這屆U15亞洲青少棒賽，台灣隊唯二征戰過去年U15世界盃的國手，曾乙喆昨扛3棒指定打擊，首局擊出內野滾地球送回第1分，3局上再敲出三壘安打進帳第2分打點，表現相當亮眼，今天台日冠軍戰曾乙喆可望再扛中心打線，莊子濬有機會登板投球。

扛3棒進帳2打點

去年U15世界盃台灣隊以6：5險勝日本，昨再以3分差扳倒對手晉級冠軍戰，也取得明年U15世界盃門票，曾乙喆說，今年比較緊張，畢竟輸了就沒有冠軍戰，「教練跟我們說拿下前兩名的目標已達成，但我們還是會盡全力把冠軍留在台灣。」

台灣隊先發左投胡冠威投5局退場，曾乙喆接手投6局下讓對手3上3下，7局下續投被敲長打並投出2次保送，留下無人出局滿壘危機退場，高品瀚上場收拾殘局守住勝果，曾乙喆投1局失2分，他表示，第7局有點累，突然找不到控球，懊惱是一定會的，只是沒有後悔藥，相信隊友會守下來。

有趣的是，曾乙喆常被人問說，「你是不是曾偉喆的弟弟？」曾乙喆笑說，真的太多人問了，他特別澄清，「我真的跟曾偉喆沒關係，只是名字很像。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中