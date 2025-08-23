U15亞洲盃》曾乙喆控球小出包 交給隊友安啦

台灣隊3棒曾乙喆貢獻2分打點。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕曾乙喆和莊子濬是這屆U15亞洲青少棒賽，台灣隊唯二征戰過去年U15世界盃的國手，曾乙喆昨扛3棒指定打擊，首局擊出內野滾地球送回第1分，3局上再敲出三壘安打進帳第2分打點，表現相當亮眼，今天台日冠軍戰曾乙喆可望再扛中心打線，莊子濬有機會登板投球。

扛3棒進帳2打點

去年U15世界盃台灣隊以6：5險勝日本，昨再以3分差扳倒對手晉級冠軍戰，也取得明年U15世界盃門票，曾乙喆說，今年比較緊張，畢竟輸了就沒有冠軍戰，「教練跟我們說拿下前兩名的目標已達成，但我們還是會盡全力把冠軍留在台灣。」

台灣隊先發左投胡冠威投5局退場，曾乙喆接手投6局下讓對手3上3下，7局下續投被敲長打並投出2次保送，留下無人出局滿壘危機退場，高品瀚上場收拾殘局守住勝果，曾乙喆投1局失2分，他表示，第7局有點累，突然找不到控球，懊惱是一定會的，只是沒有後悔藥，相信隊友會守下來。

有趣的是，曾乙喆常被人問說，「你是不是曾偉喆的弟弟？」曾乙喆笑說，真的太多人問了，他特別澄清，「我真的跟曾偉喆沒關係，只是名字很像。」

