體育 即時新聞

中信盃愛接棒計畫 豐富偏鄉孩子視野

2025/08/23 05:30

中信盃暨移地訓練落幕。（中國信託慈善基金會提供）中信盃暨移地訓練落幕。（中國信託慈善基金會提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕為期近兩個月的「2025中信盃暨移地訓練」於昨天落幕，少棒組、青少棒組精神總錦標分別由宜蘭縣三星國小、花蓮縣光復國中獲得冠軍，今年首次與中信科技大學合作營養學、無人機等全新內容，豐富偏鄉學校棒球隊的學習視野，讓小球員們學會用多元方式熱愛棒球。

首度與中信科大合作

為幫助偏鄉愛打棒球的孩子勇敢追求夢想，中國信託慈善基金會推動「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」，於暑假舉行「中信盃暨移地訓練」，提供全台偏鄉學校棒球隊營養餐食、課業輔導與球具設備等資源，藉由安排比賽交流，讓小球員們參與「正向人際及生活能力訓練課程」，並學習國語、數學兼顧課業，今年邁入第12年。

「中信盃暨移地訓練」今年首次與中信科技大學合作，規劃少棒隊梯次全程在大學校園裡進行，也加入「無人機操作體驗」、「食農教育課程」、「運動營養學」等內容，中信兄弟球星陳俊秀、德保拉、勝騎士也現身青少棒梯次的活動晚會，鼓勵孩子重視健康營養，做每件事都全力以赴。

移地訓練安排48場賽事

「2025中信盃暨移地訓練」共安排48場少棒與青少棒賽事，分梯於中信科大、屏東中國信託公益園區舉行，期間也讓球員體驗青年奧運的新增項目五人制棒球。盃賽積分同步計算球賽結果、課程參與、學習態度等各項目評分，本屆精神總錦標成績如下：少棒組－宜蘭縣三星國小（冠軍）、雲林縣馬光國小（亞軍）、新竹縣關西國小（季軍）；青少棒組－花蓮縣光復國中（冠軍）、屏東縣鶴聲國中（亞軍）、南投縣三光國中（季軍）。

