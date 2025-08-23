晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林郁婷9月出征英國 提交性別檢測報告

2025/08/23 05:30

李承威順利拿下城市盃男子65公斤級金牌。（台北市政府體育局提供）李承威順利拿下城市盃男子65公斤級金牌。（台北市政府體育局提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025台北城市盃拳擊邀請賽昨進行最後一日賽程，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷現身，擔任李承威陪練，協助他在金牌戰以5：0擊敗南韓好手林智勳。接下來林郁婷預計會參與在9月登場的世界拳擊錦標賽，相關檢測報告已提交給主辦單位，目前正全力備戰中。

李承威（右）已擔任林郁婷（左）陪練員10年，昨兩人轉換身分，他在林郁婷指導下，順利拿下城市盃男子65公斤級金牌。（台北市政府體育局提供）李承威（右）已擔任林郁婷（左）陪練員10年，昨兩人轉換身分，他在林郁婷指導下，順利拿下城市盃男子65公斤級金牌。（台北市政府體育局提供）

WB世錦賽 轉換60公斤級

拳擊世錦賽將於9月4日至14日在英國利物浦登場，這是世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）今年初取代國際拳擊總會（IBA）後，首次主辦世錦賽，而他們也要求參賽選手需強制接受性別檢測。

針對目前世錦賽的檢測規範，教練曾自強解釋，現階段並沒有共同採檢的時間點和單位，而是下放給各參賽選手的國家自行檢測，但也要自己負責把關，倘若報告造假就會被取消資格，「目前我們已繳交所有檢測報告和需要的報名資料，全力配合主辦單位的要求，正在等待對方確認。」

過去林郁婷分別在2018年和2022年世錦賽摘下54公斤級、57公斤級金牌，另外在2019年世錦賽則是57公斤級銅牌，這次林郁婷將挑戰60公斤級。曾自強分析，林郁婷在這量級具有身高優勢，只是在對抗強度上仍需加強，但他仍對子弟兵有信心，「轉換量級參賽的目標就是為了爭取佳績，現在也還有一點時間，我們可以全力準備。」

面對外界紛擾，曾自強透露，林郁婷心情並未受影響，專心在準備比賽，同時透過不同角色轉換來調適心情，「現在她會指導年輕選手，自己也一邊練習，一邊思考接下來的參賽計畫。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中