林郁婷9月出征英國 提交性別檢測報告

李承威順利拿下城市盃男子65公斤級金牌。（台北市政府體育局提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025台北城市盃拳擊邀請賽昨進行最後一日賽程，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷現身，擔任李承威陪練，協助他在金牌戰以5：0擊敗南韓好手林智勳。接下來林郁婷預計會參與在9月登場的世界拳擊錦標賽，相關檢測報告已提交給主辦單位，目前正全力備戰中。

李承威（右）已擔任林郁婷（左）陪練員10年，昨兩人轉換身分，他在林郁婷指導下，順利拿下城市盃男子65公斤級金牌。（台北市政府體育局提供）

WB世錦賽 轉換60公斤級

拳擊世錦賽將於9月4日至14日在英國利物浦登場，這是世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）今年初取代國際拳擊總會（IBA）後，首次主辦世錦賽，而他們也要求參賽選手需強制接受性別檢測。

針對目前世錦賽的檢測規範，教練曾自強解釋，現階段並沒有共同採檢的時間點和單位，而是下放給各參賽選手的國家自行檢測，但也要自己負責把關，倘若報告造假就會被取消資格，「目前我們已繳交所有檢測報告和需要的報名資料，全力配合主辦單位的要求，正在等待對方確認。」

過去林郁婷分別在2018年和2022年世錦賽摘下54公斤級、57公斤級金牌，另外在2019年世錦賽則是57公斤級銅牌，這次林郁婷將挑戰60公斤級。曾自強分析，林郁婷在這量級具有身高優勢，只是在對抗強度上仍需加強，但他仍對子弟兵有信心，「轉換量級參賽的目標就是為了爭取佳績，現在也還有一點時間，我們可以全力準備。」

面對外界紛擾，曾自強透露，林郁婷心情並未受影響，專心在準備比賽，同時透過不同角色轉換來調適心情，「現在她會指導年輕選手，自己也一邊練習，一邊思考接下來的參賽計畫。」

