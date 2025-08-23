PLG確定選秀 報名人氣堪慮

錢韋成（右，資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL、SBL已陸續完成新人選秀會，一度謠傳不辦選秀的PLG，昨宣布將在9月2日舉辦選秀，只是TPBL、SBL合計共19位球員中選，加上今年屬選秀小年，PLG這次選秀恐怕黯淡無光。

PLG近日才敲定由「洋基工程」湊成第4隊，取代名存實亡的高雄鋼鐵人，新球季就由洋基工程及桃園領航猿、富邦勇士、台鋼獵鷹續戰。先前籃壇盛傳PLG不進行選秀，不少球隊都在私下運籌帷幄，但如果不選秀將違反籃協所頒布的選秀指引，因此PLG當確定維持4隊規模就隨即討論選秀，並在昨天公告。

洋基工程握狀元籤

錢韋成協助獵人頭

PLG指出，按聯盟規章，新球隊之選秀順序將安排在前一球季名次最低球團之前，所以狀元籤就由新球隊「洋基工程」拿下，依序獵鷹、勇士、領航猿。至於「洋基工程」該如何運用狀元籤，目前球團管理階層不願透露，且尚未公佈球隊的總經理。據了解，前獵鷹GM錢韋成協助球隊招兵買馬。

PLG報名時間從昨日中午12點到26日下午5點截止，僅短短5天。籃壇人士指出，今年選秀小年，TPBL挑走8人、SBL選上11人，報名PLG選秀的球員恐怕不多。

