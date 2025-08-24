黃韋盛第3盜助燃 許基宏再見安

許基宏揮出生涯第3支再見安打，率兄弟逆轉雄鷹。

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟上半季對台鋼雄鷹敗多勝少，本週末在大巨蛋主場卻扭轉局面，昨9局下平手僵局，黃韋盛盜上二壘後，許基宏擊出再見安打，兄弟終場4：3逆轉勝，系列戰前2場皆勝。

兄弟新洋投柯威士的第2場登板，用80球但仍投不滿4局，失3分有1責失，所幸靠著江坤宇開轟追分、許庭綸安打追平，許庭綸並在9局上貢獻外野關鍵接殺。

9局下，許庭綸獲保送，黃韋盛擊出滾地球但避免雙殺，盜壘後由許基宏當英雄。黃韋盛單場3盜是個人生涯首次，許基宏則敲出生涯第3支再見安打。

團隊成功6盜 黃韋盛包半

兄弟團隊6次盜壘皆成功，包含黃韋盛的關鍵一盜，總教練平野惠一說：「有預期會是投手戰，想利用機動力進攻對手，最後的盜壘當然關鍵，預設對方投變化球並起跑。即使失敗，下個半局突破僵局制，也是韋盛在二壘開始進攻，是可以嘗試的。」

許基宏也提到黃韋盛的盜壘，「那次盜壘很關鍵，如果沒有成功，得分就需要長打，他的節奏抓得很好，也製造很好的局面給我。」許基宏說，一壘空出後，他的打擊策略稍有微調，擊球有想辦法修正。

兄弟從去年交手16勝8敗壓制台鋼，到今年上半季3勝9敗，如今連勝台鋼後，下半季對戰4勝2敗。許基宏坦言，每年都會有面對某個對手特別好或不好，很難說出具體狀況，但重點是過程要想辦法突破，面對自身劣勢，並專注調整不好的地方。

台鋼今推出大聯盟級新洋投那瑪夏，希望能在系列戰避免遭橫掃，昨6局失2分的日籍洋投櫻井周斗，預計先回二軍待命，至於本季表現持續起伏的吉田一將，已於昨賽前遭註銷註冊。

