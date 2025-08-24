兄弟牛棚左右護法 登板套路不定

兄弟吳俊偉9局上登板後援，收下本季首勝。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今年拚衛冕，牛棚卻不時出現傷兵，上半季兩位後援大將呂彥青、吳俊偉一度同時養傷，黃恩賜在力扛28場、進帳17救援後也受傷，如今呂、吳「左右護法」都歸隊，教練在8、9局的使用方式則保持彈性。

呂彥青、吳俊偉分攤8、9局

兩人定位並非依照佈局投手和終結者的固定模式，前天兄弟贏球，由吳俊偉佈局第8局，拿下復出後首次中繼成功，呂彥青成功關門則收下本季第5次救援成功，在8月共拿3勝3救援1中繼。

關於「使用說明書」，投手教練王建民坦言，並非單純看對方打線左右打，「主要是考量數據，對方代打的可能性也要盡量考慮進去。有時候遇到3位打者中，面對1位數據好、另2位較不好，就比較傷腦筋。除此之外，投手當天狀況也要考量進去。」王建民說，目前沒有誰固定哪個位置，盡可能利用跟發揮兩人優勢。

兄弟總教練平野惠一說，有些策略可能無法說明清楚，但他對這兩人都很感謝，「要能扛起這角色，不是簡單的事。」

呂彥青前天更達成生涯第50次救援成功，完成「50中繼、50救援」里程碑，他和吳俊偉不管佈局或終結者都擔任過，讓教練能夠運用調度，他認為在準備上沒有差別，「但當然9局的壓力會比8局大。」

